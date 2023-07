Stars Kylie Jenner bestreitet OP-Vorwürfe

Bang Showbiz | 20.07.2023, 10:00 Uhr

Die Beauty-Unternehmerin besteht darauf, dass sie nur Filler bekommen habe.

Kylie Jenner dementiert die Gerüchte, dass sie ihr ganzes Gesicht kosmetisch verändern ließ.

Die Reality-TV-Darstellerin sieht heute ganz anders aus als auf früheren Fotos. Unter anderem sind ihre Lippen dank Lipfillern deutlich voller. Trotzdem besteht die 25-Jährige darauf, dass sie sich deutlich weniger Eingriffen unterzogen hat, als die Fans annehmen.

„Ich erinnere mich, dass ich immer das selbstbewussteste Kind im Raum war“, verriet sie in der neuen Folge von ‚The Kardashians‘. „Ich habe mich immer selbst geliebt – ich liebe mich immer noch – und eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass ich dieses unsichere Kind war und dass ich so viele Operationen hatte, um mein ganzes Gesicht zu verändern, was nicht stimmt. Ich habe nur Filler bekommen. Ich möchte nicht, dass das ein Teil meiner Geschichte ist.“

Die Beauty-Unternehmerin griff außerdem ihre Halbschwestern Kourtney und Khloé Kardashian an, die sich früher über ihre Ohren lustig gemacht hätten. „Es ist unfair, so viel Druck auf die Leute auszuüben. Ich denke, wir tun alle nur das Beste, was wir können“, klagte Kylie. Die Neckereien ihrer Schwestern hätten sie davon überzeugt, dass sich jeder in der Öffentlichkeit über ihre Ohren lustig machen würde. „Dann bekam ich Stormi und sie hat meine Ohren. Und da wurde mir klar, wie sehr ich sie liebe“, fügt die Kylie Cosmetics-Gründerin hinzu. Ihre Tochter sei für sie „das Schönste überhaupt“. Deshalb trage sie nun häufig Hochsteckfrisuren bei Events.