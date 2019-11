Kylie Jenner: Das ist der Job ihres Lebens

Kylie Jenner will sich ihr Leben lang ihrer Kosmetiklinie widmen. Die Reality-Darstellerin verkaufte Anfang der Woche die Mehrheit ihrer Firma Kylie Cosmetics für 600 Millionen Dollar (ca. 541 Millionen Euro) an den Konzern Coty (wir berichteten). Zu dem gehören bereits mehrere Marken wie Hugo Boss, Burberry, Rimmel und Max Factor.

Trotz des Verkaufs möchte sich Kylie jedoch weiterhin ihrer Marke widmen, so ihre Mutter Kris in der Fernsehsendung ‚Squawk Box‘ auf ‚CNBC‘: „Gestern war ein sehr großer Tag für Kylie und unser Team bei Kylie Cosmetics. Wahrhaftig ein Moment für unsere Familie, stolz zu sein. Es ist […] ein Moment, bei dem man einfach nach vorne schauen und sich auf die Zukunft freuen kann. Ich denke, das Ziel ist es, Kylies bestehendes Beauty-Geschäft in eine globale Marke voran zu treiben. Das ist die Vision.“

„Bisher nur an der Oberfläche gekratzt“

Für die 22-Jährige sei die Beauty-Linie ihr Baby, so ihre Mutter weiter: „Das hier ist ihr Traum… Sie hat bislang nur an der Oberfläche gekratzt… Für sie fühlt es sich so an, als würde sie dorthin gehören. Dies ist ihre Leidenschaft und sie möchte wirklich ihre kreative Seite ausleben, um ihre Marke weiter voran zu treiben.“

Deshalb habe sie auch nicht vor, sich zukünftig aus dem Geschäft zurück zu ziehen: „Sie möchte das ihr Leben lang machen. Sie spricht davon die ganze Zeit. In 20 Jahren möchte sie es immer noch machen und vielleicht eines Tages will sie es an ihre Tochter weiter geben.“