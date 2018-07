Kylie Jenner: Das nennt man wohl Selbstverliebtheit in Hochpotenz

Samstag, 28. Juli 2018 18:46 Uhr

Da ist aber jemand sehr stolz auf seine Leistungen. Vielleicht ein bisschen zu stolz. Kylie Jenner und ihre fünf Monate alte Tochter Stormi Webster wurden am Freitag an einem örtlichen Zeitschriftenstand in Los Angeles gesichtet.

Das Kardashian-Küken hatte dort nichts besseres zu tun, als angeblich alle (!) Ausgaben des aktuellen „Forbes“-Magazins und der „GQ“ zu kaufen. Jenner landete in diesem Monat auf der Titelseite der „Forbes“ als eine der jüngsten und reichsten Unternehmerinnen weltweit. Im „GQ“-Magazin wurde die Schminki- Schminki-Geschäftsfrau mit ihrem Freund und Vater von Stormi, abgelichtet. Und damit man sich offenbar in den heimischen Gefilden noch genügend selbst bewundern kann, kaufte Kylie einfach die gesamte Palette der Zeitschriften.

Das hielt das K-It-Girl natürlich massentauglich in mehreren Snapchat-Clips fest. Ihr Baby auf den Hüften balancierend greift sie sich in den Videos offensichtlich alle Magazine.

Quelle: instagram.com

Protzt mit Reichtum

Jenner zählt im Kardashian-Clan inzwischen zu den profitabelsten Familienmitgliedern mit dem größten, geschäftlichen Erfolg. Innerhalb von zwei Jahren machte die 20-Jährige schon ganze 900 Millionen Dollar Umsatz – mit Lippenstiften (!).

Und weil die erbärmliche Snapchat-Doku ihrer Zeitschriftenkäufe noch nicht reicht, zeigte die Dame ihren Fans und auch Nicht-Fans an diesem Tag noch mehr Dinge, die sie ja so glücklich und stolz machen. Auf Instagram teilte sie unter anderem Fotos von sich vor ihrem orangefarbenen Mercedes Benz, G-Klasse (passend zum Outfit), und vor ihrem Lamborghini Aventador. Die beiden Luxuskarossen würde sie „nur für den Sommer“ nutzen. Außerdem gewährte Kylie ihren Followern dann noch einen Blick in ihren Kleiderschrank, wenn man das überhaupt Kleiderschrank nennen kann. Es wirkt eher wie eine Art Museum für Klamotten, Schuhe und vor allem Designer-Handtaschen für Summen, die manch einer als Jahresgehalt bekommt. (SV)