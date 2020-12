28.12.2020 19:20 Uhr

Kylie Jenner: Diese geheimen Fotos gab es noch nie zu sehen!

Unveröffentlichte Fotos - Kylie Jenner kramte jetzt alte Schnappschüsse unteranderem von ihrer Schwangerschaft und ihrer Tochter Stormi aus und teilt diese privaten Einblicke mit ihren Fans!

Während den Weihnachtstagen machte ein neuer Trend in der Instagram-Welt die Runde. Bei der „Post a picture of“-Challenge können die Fans ihre Idolen nach Fotos von bestimmten Tagen oder Dingen fragen. Auch Kylie Jenner (23) macht begeistert mit und zeigt bisher unveröffentlichte Schnappschüsse.

Kylie mit XXL-Babykugel

Lange hielt Kylie Jenner, trotz ihrer großen Berühmtheit, ihre damalige Schwangerschaft mit ihrer inzwischen zwei-Jährigen Tochter Stormi geheim. Deshalb kursieren auch nur sehr wenige Babybauch-Fotos der 23-Jährigen im Netz. Umso begehrter sind die natürlich bei ihren Fans, weshalb es kein Wunder ist, dass bei der Challenge auch danach gefragt wird. Und Tatsächlich Kylie teilt ein bisher privates Bild mit XXL-Babykugel mit ihren Followern.

Diese Bild von ihrer Tochter haben wir noch nie gesehen

Doch nicht nur Schwangerschafts-Fotos von Kylie sind heiß begehrt. Auch Babyfotos der kleinen Stormi Webster kommen bei ihren Fans gut an. Im laufe der Challenge zeigt die Unternehmerin deshalb auch ein noch nie zuvor gesehenes Bild von ihrer gemeinsamen Tochter mit Travis Scott, auf dem sie gerade einmal eine Woche alt ist. Achtung- Zuckersüß!

Das teilte sie noch mit ihren Fans

Neben diesen intimen Einblicken in ihr Privatleben zeigt Kylie unteranderem auch Kinderfotos von sich selbst aus der Grundschulzeit, die kleine Stormi mit ihrem Papa Travis und ihre Lieblings-High Heels, die wohl doch eher Geschmackssache sind. Uns erinnern sie allerdings doch eher an einen ganz bestimmten Emoji, als einen eleganten Schuh….

Kylie Jenner in der „Ooops I Did It Again“-XMas-Edition

Umso eleganter sah Kylie dafür an Weihnachten aus. In ihrem knallengen, rotem Schlauchkleid verschlug sie der Welt kurz den Atem.

Die junge Mutter betitelte sich in der Caption selbst als Mrs. Claus. Uns erinnert das sexy Outfit allerdings weniger an die Ehefrau vom Weihnachtsmann, sondern vielmehr an Britney Spears´s (38) gewagten Ganzkörperanzug in ihrem Musikvideo zu „Ooops I Did It Again“.

