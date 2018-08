Kylie Jenner: Ein Rolls Royce zum 21. Geburtstag

Sonntag, 12. August 2018 09:43 Uhr

Neues vom dekadenten Protz-Clan der Kardashians: Kylie Jenner bekam einen Rolls Royce zum 21. Geburtstag geschenkt. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin und ihr Freund Travis Scott sind schon eine Weile zusammen.

Erst vor wenigen Monaten krönte Töchterchen Stormi ihre Liebe, doch auch finanziell ist dem Musiker für seine Liebste kein Dollar zu schade. Er schenkte Kylie einen sehr teuren Wagen. Die Reality-TV-Darstellerin postete ihr neues Auto natürlich auch direkt auf Instagram, um sich mit ihren Fans gemeinsam zu freuen. Was sie mit dem Oldtimer anstellen will, bleibt das Geheimnis von Miss Jenner.

In zwei kurzen Videos sieht man, wie sie das Haus verlässt und ein Meer aus roten Rosen in ihrer Einfahrt vorfindet. Ein Stück weiter steht das Traumauto in weiss, geschmückt mit einer roten Schleife. Dazu schreibt die seit kurzem erblondete junge Mutter: „Ich bin in diesem kleinen Märchen aufgewacht. Danke dir, Baby.“

Travis Scott gratuliert

Auch Travis meldete sich am Ehrentag seiner Freundin im Netz zu Wort. Auf Twitter schrieb er: „Herzlichen Glücklich Frauchen. Ich liebe dich Mami, dich mein Herz, meine Rippen, meine Zehen und alles. Möge Gott dich und deinen Geist immer wieder segnen. Dieser Meilenstein in deinem Leben ist der Beginn von noch mehr Großartigkeit.“ Ihren Geburtstag selbst feierte die 21-Jährige am Freitag (10. August) mit ihrer Mutter, ihren Schwestern und ihren engsten Freunden mit einem schicken Abendessen in Westhollywood und einem gemeinsamen Besuch im angesagten Nachtclub Delilah.