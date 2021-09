Kylie Jenner: Erster Auftritt mit Babykugel

09.09.2021 13:30 Uhr

Am Mittwoch gab Kylie Jenner ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt – nun gab es den ersten öffentlichen Auftritt. Natürlich im grandiosen Outfit, wie es sich für eine echte Kylie Jenner gehört.

Nachdem die Gerüchteküche in den letzten Wochen reichlich gebrodelt hat, hat Kylie Jenner es am Mittwoch endlich offiziell gemacht: Sie erwartet das zweite Kind mit ihrem Lover Rapper Travis Scott. Nun präsentiert sie ihren Bauch auch in einem Sexy Look stolz in New York.

Ankündigung über emotionales Video

In dem erst kürzlich erschienenen Video auf Instagram ist – neben einem positiven Schwangerschaftstest – auch ein sichtlich glücklicher Travis Scott zu sehen, der den Babybauch seiner Geliebten liebevoll umarmt. Im Anschluss nimmt die junge Familie die Follower sogar mit zur Ultraschalluntersuchung. Außerdem im Video zu sehen, sind glückliche Oma Kris Jenner (65) und die baldige große Schwester Stormi (3). Im Hintergrund läuft ein Klavierstück, welches die Stimmung ausdrückt. Auch Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von den emotionalen Szenen der kleinen Familie.

Erster offizieller Auftritt in New Yorker Restaurant

Der 24-jährige Reality-Star verließ am Mittwochabend nach einem Abendessen in New York City stolzierend ein Restaurant. Im hautengen all-white look, zieht der jüngste Jenner Sprössling – wie gewohnt – alle Blicke auf sich!

Schon in ihrer ersten Schwangerschaft machte es den Anschein, als würde Jenner sich mit ihren Outfits für den Award als „best dressed preggo“ bewerben. Gut aussehen und sich makellos in Szene setzen, das kann die bald zweifache Mama.

Denn während wir uns fragen, wie es selbst ohne Babykugel möglich sei, sich in ein solches Kleid zu platzieren und dabei noch unfassbare Eleganz auszustrahlen (oder einfach nicht zu stürzen), macht die Unternehmerin es ganz einfach vor und strahlt mehr denn je. Ihr Outfit: figurbetontes, kurzes weißen Kleid in Latexoptik, gepaart mit einem langen, weißen Mantel, klaren Absätzen und einer Sonnenbrille.

Ist das der Schwangerschaftsglow, von dem immer alle sprechen?

Zweite Schwangerschaft ist keine Überraschung

2018 kam Stormi Webster, die Tochter von Kylie Jenner und Rapper Travis Scott zur Welt. 2019 trennte sich das einstige Traumpaar. Letztes Jahr hatte sich ein Liebes-Comeback der beiden angebahnt, welches von der zweiten Schwangerschaft jetzt wohl gekrönt wird. Kurz nach Stormi’s Geburt, sagte Kylie in einem Interview: „Seit Stormi geboren ist, läuft meine Beziehung zu Travis richtig gut.“ – ob es jetzt doppelt so gut laufen wird?

Insider verrieten, dass Kylie sich schon lange eine Geschwisterchen für ihre Stormi wünschte, auch Travis sei immer schon begeistert von der Vorstellung gewesen, ein weiteres Kind mit seiner Kylie zu erwarten. Es ist außerdem kein Geheimnis, dass die Unternehmerin gerne früh Mutter geworden ist.

Hach, die Jenner-Kardashion Familie wächst und wächst und die Welt schaut gespannt zu und erwartet jetzt den nächsten Sprössling der Familie. Eins ist klar: In Sachen Style wird auch Kind Nr. 2 niemand etwas vormachen. (DO)