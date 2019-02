Kylie Jenner: Geburtstagsparty für Stormi fällt aus – wegen Regen!

Montag, 4. Februar 2019 08:18 Uhr

Haben die kein Dach überm Kopf? Kylie Jenner musste die erste Geburtstagsparty für Tochter Stormi wegen Regens abblasen.

Die ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Darstellerin hatte eigentlich eine riesige Feier für ihre kleine Tochter geplant. Nachdem allerdings starke Regenfälle angekündigt wurden, entschloss sich Kylie dazu, stattdessen doch lieber eine kleine Party im Kreise von Familie und Freunden zu organisieren.

In ihrer Instagram-Story erklärte sie: „Also, wir wollten eigentlich an diesem Wochenende Stormis Geburtstagsparty feiern. Das passierte aber nicht, denn es sollte eigentlich regnen, aber nun regnet es nicht mehr. Letztendlich blieb es trocken, aber besser auf Nummer auf sicher gehen, als sich am Ende zu ärgern. Alle ihre Cousinen und Cousins sind hier und alle lieben sie. Wir spielen mit Bauernhof-Tieren.“

Quelle: instagram.com

Zweites Kind?

Seit kurzem gehen viele Fans davon aus, dass die Make-Up-Fast-Milliardärin schon ihr zweites Kind mit Rapper Travis Scott plane. Erst kürzlich kündigte Kylie nämlich große Neuigkeiten an – dabei dementierte sie jedoch, wieder schwanger zu sein oder eine Hochzeit zu planen. „Ich habe etwas wirklich Aufregendes, das ich bald mit euch teilen kann. Ich arbeite daran schon eine ganze Weile und kann es kaum erwarten, mein neues Projekt endlich mit euch zu teilen“, tweetete Kylie kürzlich. Auf die Frage eines Fans, ob sie wieder schwanger sei, antwortete sie schnell: „Neeeeein lol.“