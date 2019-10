Kylie Jenner geht in die Knie

So sexy begrüßt die Ich-Darstellerin Kylie Jenner (22) den Oktober. Sexy allein reicht ihr aber nicht. Dahinter steckt ’ne Botschaft.

Nur einen Tag nach der News des angeblichen Liebes-Aus von Kylie Jenner und Travis Scott (28) präsentiert sich die junge Milliardärin gewohnt sexy auf Instagram. Der hautenge Jumpsuit in Orange mit Pailletten von Kopf bis Fuß soll eine Hommage an den wunderbaren Monat Oktober darstellen. Denn Halloween steht mit seinen großen, runden Kürbissen schon vor der Tür.

Aber Kylie wäre nicht Kylie, wenn sie ihren Status als Super-Reiche nicht unterstreichen würde: In der Hocke sitzend hält sie in ihrer rechten Hand lässig eine Clutch mit Glitzersteinchen in Form eines 10.000 Dollar-Bündels.

Quelle: instagram.com

Hinweis auf Trennung

In dem Kommentaren sucht man vergeblich nach Hinweisen darauf, ob die Gerüchte zur Trennung von Travis Scott denn wirklich wahr sind. Ihre Schwestern und Freundinnen schrieben unter das heiße Foto lediglich die üblichen Komplimente wie den Flammen-Emoji.

Kylie selbst hält sich mit einem Statement bis dato auch bedeckt. Dies ist aber nicht weiter verwunderlich, da die jüngste der Kardashian-Schwestern in puncto Privatleben stets mit verdeckten Karten spielt.

Quelle: instagram.com

Ihr intimes Interview mit dem Playboy-Magazin im August lieferte eine der wenigen Ausnahmen. Darin zeigte sich Kylie nicht nur komplett hüllenlos, sondern sprach auch überraschend offen über ihr Sexleben nach der Geburt von Töchterchen Stormi.