Kylie Jenner geht mit ihren Beauty-Produkten auf Trucker-Tour

Kylie Jenner fährt mit ihrer Kylie Hautpflegelinie umher. Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star wird später in diesem Monat mit einem Pop-up-Truck an unterschiedliche Locations in Kalifornien fahren, wo sich Fans seine neue Sommerkollektion ihrer Produkte ansehen können.

Auf Instagram gab sie bekannt: „Überraschung, der @kylietruck fährt nächstes Wochenende los und bringt euch die neue Kylie Hautpflegelinie!! Kommt am 20. Juli zu The Village at @westfieldtopanga in Canoga und am 21. Juli zu @westfieldcenturycity in Los Angeles. Am 27. Juli sind wir @westfieldUTC in La Jolla, San Diego, um euch die Kylie Hautpflegelinie + NEUE Sommerkollektion zu zeigen. Wer ist schon gespannt?!”

Kylie Jenners neue Linie beinhaltet eine Kokosnuss-Bodylotion, ein Kokosnuss-Peeling und ein Sonnenschutz-Öl mit Lichtschutzfaktor 30. Die Reihe wird am 22. Juli erscheinen und an diesem Tag wird auch ihre originale Kylie Hautpflegelinie aufgefüllt. Ein komplettes Set mit allen drei Produkten wird umgerechnet ungefähr 70 Euro kosten.

Wochenendtrip

Die Beauty brachte ihre neue Beauty-Reihe im Rahmen eines Wochenend-Trips nach Turks und Caicos heraus, wo auch Sofia Richie, Visagistin Ariel Tejada und ihre Assistentin Victoria Villarroel und ihre 17-Monate alte Tochter Stormi mit dabei waren. (wir berichteten). Die Beauty hatte sogar ihr eigenes Flugzeug. Der Jet wurde mit Kylie Skin-Farben angemalt und die Crew des Flugzeugs hatte angefertigte Uniformen an, die zu dem Flugzeug passte.

Quelle: instagram.com