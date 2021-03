Kylie Jenner gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben

Kylie Jenner gibt Einblicke in ihr Privatleben

25.03.2021 20:45 Uhr

Die jüngste Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner begeistert ihre Fans mit einer neunteiligen Fotostrecke auf ihrem Instagram-Kanal. Darin bekommen die User einen exklusiven Einblick in den privaten Alltag der 23-Jährigen. Von sexy Spiegel-Selfies, einem Bikini Foto mit ihren beiden Schwestern Kourtney und Kim Kardashian, dürfen natürlich auch zuckersüße Schnappschüsse von Töchterchen Stormi nicht zu kurz kommen.

Das Megastar Kylie Jenner (23) es liebt sich super hot auf ihrem Social-Media-Kanal zu präsentieren ist kein Geheimnis. Immer wieder verzückt sie ihre 222 Millionen Instagram-Fans mit aufreizenden Fotos. Intime Einblicke in das private Leben der Milliardärin gibt es dafür umso seltener. Doch das ändert sich mit ihrem neusten Post, den die 23-Jährige selbst „photo dump part 2″ nennt. Darin gibt es gleich neun Aufnahmen auf einmal zu sehen. Ganz zur Freude ihrer Follower.

Modeboutique oder Ankleidezimmer?

Luxus Handtaschen im Wert eines Kleinwagen, schicke High Heels, glänzender Schmuck und eine ganze Menge Designer-Klamotten. Ein Traum für alle Frauen! Bei diesem Anblick könnte man fast meinen Megastar Kylie Jenner steht in einer Modeboutique, aber falsch gedacht. Genau so sieht der begehbare Kleiderschrank der Beauty-Unternehmerin aus, den sie stolz in ihrer neunteiligen Fotostrecke auf ihrem Instagram-Profil präsentiert. Vor knapp einem Jahr zog die 23-Jährige mit Töchterchen Stormi Webster (3) in ihr neues 44 Millionen Euro Anwesen in Los Angeles. Klar das auf knapp 1400 Quadratmetern Wohnfläche ein XXL-Ankleidezimmer nicht fehlen darf.

Kylie zeigt was sie hat

Auf dem Schnappschuss sticht aber nicht nur Kylies Luxus-Kleiderschrank ins Auge. Die Selfmade-Milliardärin zeigt sich wie gewohnt super sexy. In einem ultra durchsichtigen Jumpsuit bringt die Unternehmerin ihre Kurven perfekt zur Geltung und heizt ihren Followern damit ordentlich ein. Den hautengen Ganzkörperanzug kombiniert die 23-Jährige mit einem schwarzen Oversize-Blazer und spitz zulaufenden High Heels. Darunter trägt sie einen ebenfalls schwarzen Slip. Puh ganz schön hot Kylie!

Sie liebt es sexy

Das Spiegel-Selfie ist nicht das einzige hotte Bild aus der Fotoreihe der Beauty-Unternehmerin. Auf dem letzten Schnappschuss ist die Instagram-Queen gemeinsam mit ihren zwei älteren Schwestern Kourtney (41) und Kim Kardashian (40) sehen. Alle drei Frauen tragen hautfarbene knappe Bikinis und räkeln sich lasziv in der Sonne. Kylie liebt es genau wie Kourtney und Kim super sexy. Das Bild könnte aus dem gemeinsamen Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln stammen. Ende Januar verbrachten die drei Schwestern zusammen mit ihren Kindern einen Mädels-Trip im sonnigen Paradies.

Töchterchen Stormi darf nicht fehlen

Neben Aufnahmen von ihren Schwestern und ihren drei Hündchen darf selbstverständlich auch die dreijährige Stormi in Kylies Instagram-Fotostrecke nicht fehlen. Die 23-Jährige veröffentlicht gleich zwei Fotos ihrer Tochter und beweist mal wieder wie zuckersüß ihr Nachwuchs ist. In Sachen Styling kann Stormi nämlich keiner etwas vormachen. Beim Familienessen verzückt die Dreijährige die Instagram-Community mit einer XL-Designer Sonnenbrille und angesagten Sneakern der Marke Nike, natürlich in der Mini-Version. Und selbst beim Golfen ist Kylies Töchterchen super modisch unterwegs. Zu einem knallgelben Playsuit trägt sie weiße Söckchen und Sportschuhe.

Sneaker im Wert von 1500 Dollar

Der Kleiderschrank von Kylies Mini-Me ist mittlerweile sicher fast genau so riesig wie der von Kylie selbst. Das Luxusleben wurde Stormi quasi in die Wiege gelegt. Kein Wunder, dass die Kleine im Alter von drei Jahren Designer-Klamotten im Überfluss besitzt. Erst kürzlich feierte Stormi ihren dritten Geburtstag. Unter anderem bekam sie eine Reihe von Sneakern, die einen Wert von circa 1500 Dollar haben sollen. Bei ihrem Töchterchen kennt die Kreditkarte der Milliardärin kein Limit.

(TSK)