Kylie Jenner gönnt sich millionenschwere Geburtstagsgeschenke

Samstag, 3. August 2019 20:17 Uhr

Kylie Jenner (21) macht sich zu ihrem Geburtstag selbst gleich fantastische Geschenke. Eins davon hat mit Make-up zu tun, das andere mit Geld …

Am 10. August feiert das Kardashian-Kücken ihren 22. Geburtstag und die Planung läuft bereits auf Hochtouren. Allerdings ganz anders als die meisten sich das jetzt vorstellen werden.

Die junge Mutter will ihren Ehrentag damit feiern, eine neue Kollektion ihrer superbeliebten Make-up-Marke auf den Markt zu bringen und alle Einnahmen daraus an wohltätige Zwecke zu spenden. Wir reden hier von einer Summe von mehreren Millionen Dollar!

Auf Instagram erlaubte sie ihren Followern bereits einen ersten Blick auf die neue Kollektion. Passend zum Kontostand der Milliardärin steht diese unter dem einfachen Motto „Money“ (Geld).

Quelle: instagram.com

Mehr Produkte als früher!

Die Unternehmerin ließ ihre Fans in ihren Storys wissen, dass die neuen Boxen größer sein werden, als die bisherigen. Make-up-Freunde können sich auf viele neue Produkte freuen.

Neben Kylies Steckenpferden Lidschattenpaletten, Lippenstift und Lip-Gloss, enthält das Set erstmals auch flüssigen Eyeliner, einen geleeartigen Highlighter, Körperpuder und einen Face Primer. Was der Spaß kostet sagte sie noch nicht, wir schätzen auf einen Preis um die 200 Dollar.

Alles wird gespendet

Wie bereits gesagt gönnt sie Kylie noch ein zweites Geschenk. In ihrer Story versprach sie, alle Einnahmen aus der Money-Kollektion zu spenden. Wobei sie allerdings nicht spezifizierte, ob sie damit wirklich ALLE Einnahmen meint oder die vom Tag ihres Geburtstags.

So oder so wird die Summe gigantisch sein, denn in der Regel sind ihre Produkte bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung restlos ausverkauft. Laut „Forbes“ verdiente sie 2016 mit ihrer Holiday-Kollection um die 19 Millionen Dollar an nur einem Tag.

Wir freuen uns zu erfahren, welchen Organisationen und Bedürftigen die junge Mutter, die bereits über ein zweites Kind mit ihrem Partner Travis Scott (28) nachdenken soll, mit dem Millionen-Einnahmen unter die Arme greifen wird.