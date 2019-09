OMG! Kylie Jenner hat den Schnupfen überstanden

Kylie Jenner hat die Fans jetzt über ihre Gesundheit informiert, nachdem sie einen Auftritt auf der Paris Fashion Week wegen einer Krankheit ausfallen ließ. Es scheint sogar so schlimm gewesen zu sein, dass sie ins Krankenhaus musste.

Eigentlich sollte die Jung-Milliardärin an der Balmain-Modenschau für den Frühling 2020 teilnehmen und als Artistic Director of Makeup fungieren. Am Freitag erklärte sie ihren Fans allerdings, sie sei zu krank, um zu reisen. Zwei Tage, nachdem Jenner sich von ihrem geplanten Auftritt zurückgezogen und eine Pause in den sozialen Medien eingelegt hatte, kehrte sie nun zu Instagram zurück. Sie teilte den Fans mit, dass sie auf dem Weg der Besserung sei.

Quelle: twitter.com



Dank an die Fans

Ich möchte mich bei euch allen, bei meinen Freunden und bei meinen Anhängern für die guten Wünsche bedanken“, sagte die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story.„Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mir geht es so viel besser. “

Kylie Jenner schrieb Anfang dieser Woche eine lange Twitter-Nachricht an die Fans und ließ sie wissen, dass sie die Balmain-Modenschau verpasste, weil sie „wirklich krank und nicht in der Lage war zu reisen“.

„Es ist mir unerträglich, diese Show zu verpassen, aber ich weiß, dass mein großartiges Team und meine Freunde, die für die Veranstaltung in der Stadt sind, mir helfen werden, im Geiste dort zu sein.“

Halsschmerzen und Fieber

Bevor sie ihre Reise nach Paris absagte, soll die Make Up-Mogulin mit grippeähnlichen Symptomen in ein Krankenhaus in Los Angeles eingecheckt haben. Das Kardashian-Küken soll „mehrere Tage lang sehr starke Halsschmerzen und Fieber gehabt haben und soll deshalb ins Krankenhaus eingeliefert worden sein“, teilte eine Quelle dem „People“-Magazin mit.

Die Nachricht von Jenners Krankheit kam kurz nachdem eine weitere Quelle erzählte, dass sie auch die Emmys verpasst hätte, weil sie sich krank fühlte. Sie sollte dort am Sonntag zusammen mit ihren Schwestern Kendall Jenner und Kim Kardashian West auftreten,um den Preis für eine herausragende Reality-TV-Serie zu überreichen.