Kylie Jenner ist jetzt 22: Das wusste bisher niemand über sie

Am Samstag feiert Kylie Jenner ihren 22. Geburtstag. Die Party soll in einer Luxusyacht vor der Küste Italiens stattfinden. Pünktlich zu der großen Feier trägt Klatsch-Tratsch.de einige interessante Fakten zusammen, die bisher nur die wenigsten Fans der US-Amerikanerin wussten.

Ihr Transgender-Vater war Olympiagewinner

Caitlyn Marie Jenner (69) wurde 1949 als William Bruce Jenner in New York geboren. Mit 27 gewann Bruce die olympische Goldmedaille im Zehnkampf und stellte dabei sogar einen Weltrekord auf. Bei der Sportart geht es darum innerhalb von zwei Tagen zehn verschiedene Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen zu bestreiten. Nach dem Gewinn der Spiele beendete Kylies Vater seine Karriere allerdings und startete als erfolgreicher Schauspieler durch.

Kylie ist seit ihrem 14. Lebensjahr selbstständig

Mit gerade einmal 14 Jahren bekam die US-Amerikanerin von ihrer Mutter Kris Jenner (63) keinen Cent mehr. Der Reality-Star sollte offensichtlich früh lernen auf eigenen Beinen zu stehen. Ob sie deswegen heute so erfolgreich ist?

Quelle: instagram.com

Sie will mit 30 in die Rente

Finanziell hat die erst 21-Jährige bereits jetzt ausgesorgt. Mit ihrer eigenen Kosmetikfirma wurde das Küken zur jüngsten Milliardärin der Welt. Damit schaffte sie es sogar vor dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (35) die Milliardengrenze zu knacken. Mit so einer Summe kann man sich mit 30 wohl entspannt zur Ruhe setzen. Ob die Mutter einer kleinen Tochter wirklich schon in acht Jahren aufhört zu arbeiten wird sich zeigen.

Mit 16 ließ sie sich erstmals die Lippen aufspritzen

Als Mitglied des Kendall-Jenner-Clans wird man ja quasi schon zur Perfektion erzogen. Offensichtlich ist der US-Star mit seinen Lippen alles andere als zufrieden. Deswegen ließ sie bereits mit zarten 16 das erste Mal den Beauty-Doc an ihre Lippen, um diese ordentlich in Form zu spritzen. Eine Routine welche die Milliardärin bis heute pflegt.

Kylie’s berühmte Ex-Partner

Aktuell ist die Beauty-Queen mit Sänger Travis Scott (28) in festen Händen. Das Paar hat mit Stormi (1) sogar eine gemeinsame Tochter. Seit 2017 sind die US-Amerikaner unzertrennlich. Davor war die Unternehmerin von 2014-2017 mit Tyga (29) zusammen. Auch mit Jaden Smith (21) soll sie 2013 ein kurzes Liebes-Intermezzo gehabt haben.