Kylie Jenner, Kate Hudson & Co: So feiern die US-Promis Vatertag

20.06.2021 20:45 Uhr

Papi ist der Beste! Mit emotionalen Postings ehrte die Promis aus den USA heute ihre Väter und die Väter ihrer eigenen Kinder.

Am heutigen Sonntag feiern die Menschen in den USA Vatertag. Beim Ehrentag für tolle Papas mischen auch die Promis in den sozialen Netzwerken ordentlich mit.

Seht hier die süßesten Postings.

Kylie Jenner kuschelt mit Travis Scott

Kylie Jenner (23), die in den letzten Wochen scheinbar wieder mit Travis Scott (29) zusammengekommen ist, hat dem Vater ihrer dreijährigen Tochter Stormi Webster (3) Tribut gezollt.

„Frohen Vatertag Travis Scott. Ein Tag ist nicht genug, um den Vater zu ehren, der du bist. Wir sind gesegnet, dich zu haben“, schrieb sie in die Caption ihres Vatertags-Post. Auf dem Foto sieht man das sich fast küssende Paar mit ihrer süßen Tochter auf einem Boot.

Kate Hudson

Die Schauspielerin Kate Hudson (42) postete einen emotionalen Text für ihren (Stief)-Papa, den Schauspieler Kurt Russell (70). Seit sie vier Jahre alt lebt er in wilder Ehe mit ihrer Mutter Goldie Hawn (75). Sie schrieb:

„Unser großer treuer Beschützer. Unser verlässlicher, authentischer Kapitän. Unser wilder, manchmal ungezähmter Abenteurer-Vater! Vom Skifahren aus Hubschraubern heraus, Fliegen in Flugzeugen mit offenem Cockpit, Dirt Bikes, Reiten ohne Sattel, Motorradfahrten, Bootsrennen… eine Kindheit und ein Erwachsenenalter voller Abenteuer. Unser Papa macht das Leben immer lustig. Immer bereit für Entdeckungen, immer bereit, das gute Leben mit seiner Familie anzunehmen. Er ist ein toller Papa. Wir haben so ein Glück. Schönen Vatertag Papa ich liebe dich so sehr.“

Paris Hilton ehrt ihren Vater als Vorbild

Paris Hilton (40) würdigte ihren Vater Richard Hilton (65) als den wichtigsten Einfluss in ihrem Leben. Zu ihrem süßen Vatertags-Post schrieb sie:

„Es gibt keine stärkere Liebe als die zwischen Vater und Tochter. Mein Vater Rick Hilton hat mir den Weg geebnet. Er ist die Figur in meinem Leben, zu der ich aufschaue und wie die ich sein möchte. Er war der Grund, warum ich hart gearbeitet habe und stark geblieben bin. Die Motivation, den Mut und die Ausdauer, die ich habe, kam von ihm und aus diesem Grund bin ich stolz darauf, die Frau zu sein, die ich heute bin. Er nannte mich früher schon Star und für ihn leuchte ich hell.“

Katherine Schwarzenegger liebt ihren Papa-Nator Die amerikanische Autorin Katherine Schwarzenegger (31) hatte niemand anderes als Arnold Schwarzenegger (73) als Papa. Und anscheinend ist er ein großartiger Vater und jetzt Großvater. In ihrem Post hieß es: „Alles Gute zum Vatertag! Ich liebe dich so sehr und bin so dankbar für deinen Sinn für Humor, die Führung, die Disziplin, die Regeln, den Spaß und die Liebe die ich mein Leben lang erfahren dürfte. Es ist eine Freude zu beobachten, wie du die Rolle des Opas für die kleine Lyla Maria erkundet hast und ich kann es kaum erwarten, dass noch mehr Lachen und Abenteuer kommen! Wir lieben dich!“