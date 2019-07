Kylie Jenner: Kopiert sie dreist Rihannas Style?

Samstag, 13. Juli 2019 16:07 Uhr

Rihannas Fans sind stinksauer. Sie finden mit jedem Tag wird es offensichtlicher, dass Kylie Jenner (21) den Style von RiRi (31) schlichtweg kopiert. Aber lässt sich der Vorwurf halten?

Man muss schon sagen, dass diese Hardcore-Fans oft Probleme haben, die gar keine sind. Aktuell überheizen sich die Emotionen von Rihannas Fans, weil Kylie Jenner einen Jumpsuit trug, in dem sich RiRi ebensfalls vor einem Monat im Interview-Magazin präsentierte.

Konkret geht es um diesen super sexy Leo-Einteiler, der zwar hochgeschlossen ist, aber trotzdem deutlich mehr zeigt, als er verhüllt.

Quelle: instagram.com

So oft „klaut“ Kylie

Die Fans der Sängerin behaupten allerdings, dass es sich bei dieser gleichen Outfitwahl nicht um einen Einzelfall handelt. Schon seit Jahren lässt sich die Unternehmerin in Sachen Style von RiRi inspirieren und trägt ihre Looks dann in leicht abgewandelter Version.

Als Beweis stellte ein Fan eine Reihe von Bildern nebeneinander – wie ein Copycat-Lookbook, das Kylie nun endlich ihrer Taten überführen soll. Seht hier ein Beispiel.

Quelle: twitter.com



Star-Designer LaQuan Smith

Zugegeben, der Vorwurf lässt sich nicht komplett von der Hand weisen, aber gerade im Zusammenhang mit diesem sexy Leo-Jumper ist er lächerlich.

Das Kleidungsstück im Wert von 695 Dollar stammt nämlich aus der aktuellen Kollektion des New Yorker-Designers LaQuan Smith. Der erst Dreißigjährige gilt seit einigen Jahren als der absolute In-Modemachern unter Hip Hop-Girls. Musikerinnen wie Beyoncé (36), Cardi B (26), Rihanna und auch alle Frauen des Jenner-Kardashian-Clans gehören seit Ewigkeiten zu seinen Kundinnen. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sowohl Rihanna als auch Kylie seine neue Kollektion tragen.

Tatsächlich darf sich aber Rihanna zu seinen ältesten und treusten Unterstützern zählen. Sie trug bereits 2009 einen nietenbesetzen Jumpsuit der Marke in ihrem Musikvideo zum Megahit Rude Boy.