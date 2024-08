Beauty & Fashion Kylie Jenner: Nichts macht ihr mehr Spaß als Kosmetik und Mode

Kylie Jenner - khy -shop 008 Vacation - Campaign BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 16:00 Uhr

Kylie Jenner findet, dass es „nichts gibt, das mehr Spaß macht als Kosmetik und Mode“.

Der Reality-TV-Star verdiente mit ihrer Kylie Cosmetics-Linie Millionen, seitdem sie die Marke im Jahr 2015 mit ihren Lip Kits-Produkten auf den Markt brachte.

Und vor Kurzem hatte sich Jenner mit der Gründung ihrer Marke KHY auch dem Designen von Kleidung zugewandt, wobei sie verriet, dass sie endlich „Spaß“ an Mode habe, nachdem sie den Großteil ihrer Zwanziger damit verbrachte, ihre beiden Kinder großzuziehen. Kylie erzählte in einem Interview gegenüber dem britischen ‚Vogue‘-Magazin: „Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen frühen Zwanzigern voll im Mama-Modus gewesen bin, [also] einfach mehr für mich machen wollte, nachdem ich meinen Sohn bekommen hatte … Ich habe mich viel mehr mit der Modewelt und der Fashion Week beschäftigt, und das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefragt: ‚Warum habe ich das nicht schon früher gemacht?‘ Jedes Mal, wenn ich nach Paris reise, dann passieren einfach Dinge. Ich liebe das schnelle Tempo. Es ist eine ganz neue Welt.“ Die Prominente fügte zu ihren Geschäftsvorhaben hinzu: „Es gibt nichts, das mir mehr Spaß macht auf dieser Welt als Kosmetik und Mode. Die Lip Kits gibt es schon so lange. Jetzt seit zehn Jahren ist Mode mein neues Baby und ich habe den größten Spaß. Aber sie gehen beide Hand in Hand. Jeder Look, den ich trage, hat so viel mit Glamour zu tun.“ Kylie hatte KHY im letzten Jahr auf den Markt gebracht und betonte, dass sie ihren Fans „Kreativität und Qualität“ zu einem erschwinglichen Preis bieten möchte.