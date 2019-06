Kylie Jenner: Pompöse Poolparty für die neue beste Freundin

Montag, 10. Juni 2019 16:14 Uhr

Wer Kylie Jenner seine Freundin nennen kann, der hat’s wohl ziemlich gut. Die Make-up-Queen warf jetzt nämlich eine Party für ihre neue BBF Anastasia Karanikolaou.

Für deren Geburtstag veranstaltete das Kardashian-Küken eine „kleine“ Soiree am Pool. Und natürlich gab Kylie ihren 137 Millionen Followern auf Instagram einen Einblick in all den Spaß in der Sonne und die sexy, herumtollende Freundinnen-Runde, gekleidet in hotten Bikinis.

Kylie Jenner eröffnete die social-media-taugliche Party mit einem Schwarzweißfoto der beiden Freundinnen. „Ich gratuliere dem bösen @ stassiebaby zum Geburtstag. 9 Jahre später und du bist immer noch eine echte Freundin. Ich liebe dich für immer und ewig “, schrieb der Reality-Star in der Überschrift.

Quelle: instagram.com

Bad Bitch-Contest am Pool

Natürlich folgten dann noch Bilder der Damen, auf denen sie ihre weiblichen Kurven zur Schau stellen – auf einem, ebenfalls pinken, Schlauchboot im Pool. Jenner fügte hinzu: „It’s ya birthday it’s ya birthday, wär’s ein Bad Bitch-Contest würdest du den ersten Platz machen“.

Quelle: instagram.com

Alle anwesenden Ladys rockten die Party in pinkfarbenen Bikinis, obwohl es sich bei Kylies Pool-Outfit eher um ein knappes Oberteil mit einem noch knapperen Spaghetti-String handelte.

Kylie teilte dann außerdem noch ein Bild, das zeigt, wie sie mit ihrer Freundin gerade von dem Schlauchboot fällt. An der wilden, Rich-Kids-Sause nahm unter anderem auch Yris Palmer, CEO von der Kosmetik-Marke „Star Lash Extensions“ teil.

Quelle: instagram.com

Kylie und Yris wollten aber auch beweisen, dass sie trotz aller Feierei zusätzlich ja auch noch Mamas sind. Deswegen teilten sie auch einen süßen Moment, als sie sich an ihre jungen Töchter Stomi und Ayla kuschelten.

Quelle: instagram.com

Ein anderes Foto zeigt Kylie und Anastasia ( die sich mit 3,9 Millionen Instagram-Followern als Social Media-Influencerin einen Namen gemacht) hat, in verführerischen Posen nebeneinander auf der Hinterhofterrasse.

Quelle: instagram.com

Kylie teilte auch einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, die alle Mädels beim Faulenzen im Pool zeigen, sowie eine Reihe von Throwback-Pics von sich selbst und Anastasia, die offenbar über die Jahre hinweg besondere Momente miteinander teilten.