Kylie Jenner präsentiert jetzt dieses Zeug für den Sommer

Donnerstag, 6. Juni 2019 05:49 Uhr

Kylie Jenner bringt ein Sonnenschutzprodukt im Rahmen ihrer Hautpflegelinie auf den Markt. Der 21-jährige Reality-TV-Star, der mit Partner Travis Scott die einjährige Tochter Stormi großzieht, deutete das mysteriöse neue Produkt im Rahmen eines exklusiven Behind the Scenes-Vlogs auf seinem YouTube-Account an und verriet, dass die mit Spannung erwartete Neuveröffentlichung sein erstes Sonnenschutz-Produkt sein wird.

In ihrem ‚A Day In The Life‘-Vlog präsentierte Kylie die mysteriöse weiße Flasche gemeinsam mit ihrer Tochter und sagte: „Das erste Sonnenschutz-Produkt für Kylie Skin! Stormi ist bei all meinen Meetings dabei, das ist sie wirklich.” Jenners Linie besteht momentan aus sechs Produkten inklusive einem schaumigen Waschgel, einem Walnuss-Gesichts-Peeling, Vanille-Milch-Toner, Gesichtscreme, Vitamin C-Serum und Augencreme, und der Star betonte, seine Linie mithilfe eines Eiscreme-Trucks bewerben zu wollen, der durch Los Angeles fährt und neben Hautpflegeprodukten „Sommer“-Essen verkauft.

„Ich möchte definitiv einen Kylie Skin-Sommer-Truck haben und Soft-Eis anbieten, geeisten Kaffee, pinke Limonade, genau richtige süße Sommer-Vibes und auch die Produkte verkaufen, überall in Los Angeles“, fügte Kylie hinzu.

Reise-Set geplant

Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star, der sein 900 Millionen-Dollar-Kosmetik-Imperium 2016 gründete, deutete auch an, eine Reise-Serie pünktlich zu den Sommerferien herausbringen zu wollen. Kylie erklärte weiter: „[Das] Mini-Waschgel ist so süß.” Das Video drehte die angehende „Make-up-Mogulin“, um ihren Fans einen Einblick in das Hauptquartier ihrer Firma zu geben, in dem sie Entscheidungen über zukünftige Veröffentlichungen trifft, und um ihren reinen Teint zur Schau zu stellen, mit dem sie ihre höchst erfolgreiche Linie vermarktet.

In der Beschreibung des Videos heißt es: „Ich wollte euch einen Einblick in einen typischen Tag für mich geben. Ihr habt danach gefragt, mein neues Büro sehen zu können, aber ich dachte, es wäre toll, euch alles zu zeigen, ab dem Moment, in dem ich aufwache, also nehme ich euch mit in mein Zuhause, meinen Kleiderschrank, meine Firma, zu meinen Fotoshootings und noch mehr.“