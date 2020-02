Kylie Jenner: So fett feierte Tochter Stormi ihren 2. Geburtstag

Alles Gute zum zweiten Geburtstag, Stormi! Zu Ehren ihrer Tochter haben ihr Kylie Jenner und Travis Scott am Samstag eine extravagante Geburtstagsparty geschmissen, mit dem Motto: „StormiWorld 2 ist besser als 1“, wurde nach ihrem ersten luxuriösen Geburtstag noch mal eine Schippe drauf gelegt.

In Anspielung auf Travis Liebe zu dem Freizeitpark „AstroWorld“ und seinem gleichnamigen Album feierte das Kleinkind eine Party mit all ihren Lieblingssachen, unter anderem aus den Filmen „Frozen“ und „Trolls“.

Prominente Gästeliste

Das Mutter-Tochter-Duo trug passende Pailletten-Outfits für den großen Tag.

In der Zwischenzeit haben die Schwestern Kendall Jenner, Kim Kardashian West und Khloé Kardashian in ihren Instagram Stories natürlich Fotos des großen Tags geteilt. Ebenfalls anwesend bei der Kleinkind-Sause waren Kanye West, Sohn Saint und Tochter North sowie Khloés Tochter True und Rob Kardashians Tochter Dream.

Zu den prominenten Gästen (von denen Stormi wahrscheinlich absolut keine Ahnung hat, wer sie sind) gehörten auch Chrissy Teigen, John Legend und Hailey Baldwin.

Viel, viel Zucker

Jenner teilte ihre Pläne für die Party medienwirksam bereits im Dezember und schrieb damals auf Twitter : „Fange an Stormis 2. Geburtstag zu planen … es wird verrückt, ich kann es kaum erwarten.“

Am vergangenen Donnerstag, präsentierte sie via Instagram-Story ein Video von einem „Trolls“-Kuchen in der Form eines „S“. „Ich kann es kaum erwarten, bis Stormi aufwacht und das sieht. Sie wird so glücklich sein. Das ist so süß “, sagte sie hinter der Kamera. „Danke, Crumbles. Stormi hat in zwei Tagen Geburtstag.“

In einem Clip am Freitag zeigte Jenner mehrere rosa gefrorene Cupcakes mit lila Zuckerrand, auf denen „Happy Birthday Stormi“ in Weißglasur geschrieben stand. „So hübsch! Ich liebe die! “, sagte sie und dankte der Bäckerin Maguire Amundsen für das (buchstäblich) süße Geschenk.