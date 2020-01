Kylie Jenner sonnt sich hier in ihrem Erfolg

Kylie Jenner, Schönheitsimperium-Besitzerin und Jung-Milliardärin weiß immer noch am allerbesten, wie sie bei ihren 159 Millionen Followern ihr größtes Kapital erfolgreich einsetzt – ihren Körper.

Am vergangenen Samstag postete das Kardashian-Küken, ein Foto, auf dem sie in einem sexy Badeanzug am Pool präsentiert. Die 22-Jährige enthüllte dabei ihre charakteristischen Kurven in einem metallisch-silbernen Einteiler mit rückenfreiem Ausschnitt.

Quelle: instagram.com

Disneyworld-Besuch vor Stormis Geburtstag

Auf dem Schnappschuss räkelt sie sich sexy in der Sonne, er trägt den Titel: „Die Hitze vorbeiziehen lassen“.

Kylie bereitet sich gerade darauf vor, eine von Tochter Stormi inspirierte Kylie Cosmetics-Kollektion auf den Markt zu bringen – pünktlich zu deren zweiten Geburtstag am 01. Februar.

Und da die Jenners bekannt dafür sind, alles mit einer deftigen Spur Extravaganz zu würzen, wird natürlich schon wenige Tage vor Stormis eigentlichem großen Tag gebührend gefeiert. Trotz Trennung verbrachten Kylie und Travis Scott mit der Kleinen einen ganzen Tag in Disney World.

Quelle: instagram.com

Reunion zwischen Kylie und Travis?

Sie wurden von Großmutter Kris Jenner, Tante Kourtney Kardashian und ihrer Tochter Penelope auf der Reise begleitet. Dass Travis Scott dabei war, lässt erneut weitere Gerüchte über eine wiederauflebende Romanze mit seiner Ex Kylie aufflammen. Es war das erste Mal, dass die dreiköpfige Familie gemeinsam in der Öffentlichkeit auftrat, seit das Paar ihre Trennung im September bekannt gab.

Laut „TMZ“ sind die jungen Eltern aber weit entfernt davon, ihre Beziehung wieder zusammenzukommen. Das Ex-Ehepaar sei aber noch befreundet, da Scott seine Tochter weiterhin miterzieht.