28.10.2020 13:46 Uhr

Kylie Jenner spielt in der Öffentlichkeit nur eine Rolle

Kylie Jenner zeigt der Öffentlichkeit nicht ihr wahres Gesicht. Dabei steht sie seit Jahren im Rampenlicht. Jetzt verrät der Weltstar wieso...

Kylie Jenner (23) verrät jetzt in einem YouTube-Video von Beauty-Guru James Charles (21), dass sie in der Öffentlichkeit nicht sie selbst ist.

Kylie spielt eine Rolle

Sie sagt, ihr öffentliches Image sei eine „Rolle“. Die 23-Jährige steht durch ihre berühmte Familie und die Familien-Reality-TV-Show ‚Keeping Up With The Kardashians‘ schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Um sich ein wenig Privatsphäre und Identität zu bewahren, hat sich die Kosmetik-Mogulin eine Bühnenpersönlichkeit zugelegt.

So kann sie besser mit Kritik umgehen

Auf dem Roten Teppich, im Netz und in er Öffentlichkeit generell zeigt sie nie ihren ganz eigenen Charakter. Außerdem finde sie es leichter, mit den „wirklich gemeinen Dingen“ umzugehen, die ihre Kritiker über sie sagen, wenn sie weiß, dass sie eine Persona kommentieren, und nicht ihr wahres Selbst.

Es ist zu ihrem eigenen Schutz

In einem Video für seinen Kanal sagte sie zu YouTube-Star James Charles: „Ich glaube, dass ich meine wahre Persönlichkeit vor so langer Zeit schon mal auf Vine und Instagram gezeigt habe. Aber als ich immer bekannter wurde, erkannte ich: Wenn die Leute früher wirklich gemeine Dinge darüber sagten, wie ich wirklich bin, meine Persönlichkeit und was ich am meisten an mir selbst liebe, tat es mir mehr weh, als wenn ich quasi einen Charakter spielen würde.“ Also habe sie angefangen, sich in der Öffentlichkeit anders zu geben und ihre eigene Persönlichkeit zu schützen.

Sie kennen die „echte“ Kylie

Zumindest Kylies Tochter Stormi (2) und dessen Vater Travis Scott kennen auch die private Seite des Mega-Stars. Ein Insider verriet vor kurzem wie Kylies Ex Travis und sie in Sachen gemeinsame Erziehung handeln: „Kylie und Travis teilen sich das Sorgerecht auf großartige Weise, sie lieben es, zusammen Zeit mit Stormi zu verbringen und sie glücklich zu machen. Travis ist ein total engagierter Vater und er bringt Stormi immer zum Lachen. Sie ist so ein glückliches Kind.“

(BANG/ KuT)