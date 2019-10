Kylie Jenner: Statement zur Trennung und zu Tyga

Wahrheit oder nur Gerücht? Endlich meldet sich Kylie Jenner (22) bezüglich ihrer Trennung zu Travis Scott (28) selbst zu Wort.

Noch zu Beginn des Monats erzählten Kylie Jenner und Travis Scott im Interview mit dem Playboy-Magazin, wie glücklich sie miteinander sind und, dass sich ihr Sexleben nach der Geburt von Töchterchen Stormi sogar noch verbessert hat. Und jetzt das! Die jungen Eltern haben sich getrennt.

Bisher waren es nur Gerüchte, aber die Milliardärin selbst bestätigte diese nun mit einem Tweet. Sie schrieb: „Travis und ich verstehen uns weiterhin großartig. Wir konzentrieren uns vor allem auf Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter ist unsere Priorität.“

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ?? our friendship and our daughter is priority

Mit einem weiteren Tweet ging sie auf die Gerüchte eines Wiedersehens mit Ex-Freund Tyga (29) ein. Denn nur einen Tag nach der Trennung wurde die jüngste der Kardashian-Schwestern dabei gesehen, wie sie nach einem Barbesuch mit ihren Freundinnen geradewegs zu dem Hotel brauste, in dem sich Tyga aktuell sein Studio eingerichtet hat.

Die Fans stellen sich natürlich die Frage, was das bedeutet: Zurück zum Ex, Rebound oder war Tyga einer der Gründe für das Liebesaus?

Kylie selbst spielte die Gerüchte mit folgenden Worten auf Twitter runter: „Das Internet lässt alles hundertmal dramatischer klingen, als es tatsächlich war. Es gab kein nächtliches Date mit Tyga. Ihr habt nur gesehen, wie ich Freunde zu dem Studio bringe, in dem er zufällig gerade auch war.“

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019