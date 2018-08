Kylie Jenner über ihre neue Make-Up- Kollektion

Donnerstag, 2. August 2018 11:23 Uhr

Kylie Jenner gibt eine kleine Vorschau auf ihre bisher persönlichste Make-Up-Kollektion. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin wird am 10. August 21 Jahre alt werden und um diesen Meilenstein in ihrem Leben zu feiern, wird sie eine ganz besondere Kollektion ihrer Make-Up-Marke herausbringen.

Das verriet sie ihren Fans in ihrer Instagramstory und gab gleich ein paar Hinweise, was diese von der neuen Kosmetiklinie zu erwarten haben. „Ich kann es nicht glauben, dass ich 21 werden. Das wird definitiv die persönlichste Kollektion, die ich je gemacht habe. Ich hoffe, ihr liebt sie. Meine Geburtstags-Kollektionen bedeuten mir immer sehr viel, weil die erste Kollektion, die ich je gemacht habe, die für meinen 19. Geburtstag war. Das hier wird meine dritte jährliche Geburtstags-Kollektion.

Meine Geburtstage haben die Kollektionen irgendwie ins Rollen gebracht. Die Farben hält der ‚Life of Kylie‘-Star dieses Mal bei den Rot und Pink-Tönen, die Namen wie ‚Flirtini‘, ‚Rumor‘, ‚August‘, ‚Glam‘, ‚Birthday Behaviour‘ und ‚Rager‘ tragen werden. Auch die Verpackung konnten die Fans bereits begutachten. Kylie postete ein Foto einer schwarzen Box mit der Aufschrift ‚Hello 21‘. Die Produkte darin sind über und über mit Fotos ihres Gesichts bedeckt. Die Kollektion ist ab dem 6. August erhältlich.