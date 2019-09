Kylie Jenner über Stormi: „Sie ist definitiv ein kleiner Raver, sie liebt Musik“

Laut Kylie Jenner ist Stormi der perfekte Mix zwischen ihr und Travis Scott. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin hat verraten, dass ihre Tochter Stormi genauso eine Musikliebhaberin wie ihr Vater ist. Trotzdem sind auch die Ähnlichkeiten zu Mama Kylie nicht zu übersehen.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer Mutter Kris Jenner in der ‚Ellen DeGeneres Show‘ verriet die 22-Jährige: „Sie ist so ein gutes Baby. Sie kommt überall mit mir hin. Sie ist der perfekte Mix aus uns beiden. Sie ist definitiv ein kleiner Raver, sie liebt Musik.“ Oma Kris dagegen erkennt offenbar eine Menge Ähnlichkeiten zwischen Stormi und Kylie als kleines Mädchen.

Quelle: instagram.com

„Wie eine kleine Kylie“

„Sie ist wie eine kleine Kylie, es ist wirklich verrückt“, erklärt sie in der Sendung, „Manchmal sieht sie mich an und ich muss mich daran erinnern ‚Nein, das ist deine Enkelin, nicht Kylie.‘ Weißt du, zwei Sekunden lang fängt man an, sich zu verlieren.“

Erst vor kurzem hatte die Jung-Milliardärin davon gesprochen, dass ihr Leben eigentlich erst mit der Geburt ihrer Tochter begonnen habe. Sie sagte damals: „Ich sehe die Dinge immer eher positiv und ich bin der Meinung, dass mein Leben gar nicht angefangen hatte, bevor ich sie bekam. Ich wusste immer, dass ich eine junge Mutter sein will.“