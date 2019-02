Kylie Jenner und ihre 400 Handtaschen

Dienstag, 19. Februar 2019 08:22 Uhr

Kylie Jenner hat über 400 Handtaschen im Kleiderschrank. Die 21-Jährige ist durch die Reality-Show ihrer Familie, ‚Keeping Up With The Kardashians‘, berühmt geworden und hat sich auch mit ihren eigenen Marken wie Kylie Cosmetics einen Namen gemacht.

Geld verdient sie damit definitiv genug, da liegt es natürlich auch im Budget, dass sich frau ab und an eine neue Handtasche gönnt. Bei Kylie Jenner haben sich diese bereits zu einer beachtlichen Summe angesammelt. Sie hat extra einen begehbaren Kleiderschrank nur für Taschen, in der sich mehr als 400 Sammlerstücke stapeln. Von Clutches bis zu Maxi-Taschen ist alles dabei. Kylies Taschenschrank würde wohl jedes Frauenherz höher schlagen lassen.

Bereits im Sommer zeigte die Geschäftsfrau in einem Video auf YouTube das besondere Zimmer bei einer großen Tour durch ihr gesamtes Haus.

Sammlerstücke

Nun verrät ihr persönlicher Innenausstatter, Martyn Lawrence Bullard, was es mit einigen der guten Stücke auf sich hat. „Da stehen mindestens 400 Taschen, meistens Hermès, viele Birkin Bags und dann Louis Vuitton, viele von Chanel und einige von Dior und Fendi. Viele davon sind Sammlerstücke. Sie hat einige davon als Investment gekauft und sie werden wie Kunstwerke behandelt“, verrät er im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin.

Um diese wertvollen Besitztümer ins richtige Licht zu rücken, sind sie auf weiß lackierten Regalen vor einer Spiegelwand deponiert. Da kann frau schon neidisch werden…