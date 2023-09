Stars Kylie Jenner und Timothée Chalamet: Es ist offiziell!

Kylie Jenner - 2022 Billboard Music Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 14:00 Uhr

Kylie Jenner und Timothée Chalamet zogen alle Blicke auf sich, als sie am Montagabend (4. September) gemeinsam Beyoncés ‚Renaissance Tour‘-Konzert besuchten.

Bereits seit Wochen wird gemunkelt, dass sie zusammen sind. Nun wurden die 26-jährige Beauty-Unternehmerin und der 27-jährige Hollywood-Schauspieler in einem VIP-Bereich des SoFi-Stadions in Inglewood, Kalifornien, im Gespräch gesehen. Das Paar kicherte und Kylies Model-Schwester Kendall Jenner (27) war ebenfalls dabei.

Eine Aufnahme von der trauten Zweisamkeit teilte Chris Gardner von ‚The Hollywood Reporter‘ auf X. Es ist ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit Berichten im April, dass Kylie und Timothée zusammen sind, und nachdem auch schon berichtet wurde, dass sie sich getrennt hätten.

Die Reality-TV-Darstellerin, die mit ihrem Rapper-Ex Travis Scott (32) Tochter Stormi (5) und den 18 Monate alten Sohn Aire hat, und der ‚Dune‘-Star sind eindeutig immer noch zusammen, obwohl ein Bericht behauptete, sie sei von dem Schauspieler „verlassen“ worden. Insider bestanden gegenüber TMZ darauf, dass das Paar immer noch zusammen sei und „alle Berichte, die etwas anderes sagen, falsch sind“. Kylie und Timothée hatten sich relativ bedeckt gehalten, seit sie im April zum ersten Mal Liebesgerüchte auslösten. Die zweifache Mutter war im Juni beim Verlassen des Hauses des Schauspielers gesichtet worden.