Kylie Jenner und Travis Scott: Ihr Sohn heißt nun nicht mehr länger „Wolf“

SpotOn News | 22.03.2022, 07:02 Uhr

Travis Scott und Kylie Jenner sind Eltern von zwei Kindern. (eee/spot)

Der Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott hört nicht länger auf den Namen Wolf. Das haben die zweifachen Eltern nun auf Instagram verraten.

Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30) haben den Namen ihres Babys Wolf geändert. Das hat der „Keeping Up with the Kardashians“-Star auf Instagram bekannt gegeben. In einer Story heißt es dazu: „Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.“

Da sie den Namen aktuell noch überall sehe, habe sie dies nun mitteilen wollen. Wie ihr Sohn stattdessen heißt, haben die beiden jedoch nicht verraten.

Im Zuge dessen hat das Paar ein persönliches YouTube-Video mit dem Titel „Für unseren Sohn“ veröffentlicht, das den Verlauf von Jenners Schwangerschaft zeigt: beginnend mit der Reaktion auf den positiven Schwangerschaftstest, über ihren wachsenden Babybauch, bis hin zur Geburt ihres zweiten Kindes. Auch Tochter Stormi, die im Februar 2018 geboren wurde, taucht immer wieder in dem fast zehnminütigen Clip auf.

Emotionale Botschaften

Zudem melden sich die berühmten Mitglieder des Jenner-Kardashian-Clans mit emotionalen Botschaften zu Wort, darunter Mutter Kris Jenner (66) sowie ihre Geschwister Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (37), Kourtney Kardashian (42) und Kendall Jenner (26). Das Video endet mit einer Tonaufnahme, in der die ersten Schreie ihres Sohnes zu hören sind, der am 2. Februar 2022 zur Welt kam.