Kylie Jenner zeigt hier ihren XXL-Schwanz

Kylie Jenner präsentierte ihren Instagram-Followern ihren überdimensional langen Schwanz und bringt ihre Follower damit zum staunen. Laut den Kommentaren der Anhänger kann sich dieser nämlich durchaus sehen lassen.

In letzter Zeit trug die Beauty-Queen ihr Haupthaar schulterlang. Von diesem Look hat sich die 22-Jährige aber offensichtlich verabschiedet. Stattdessen hat sich der Reality-Star ultralange Extensions verpassen lassen.

Quelle: instagram.com

Aufbruch nach Pandora

Diese trägt sie wie Rapunzel zu einem Zopf geflochten. Der 2-Jährigen Tochter Stormi wird das wohl gefallen, denn dadurch sieht ihre Mutter aus wie eine Disney-Prinzessin.

Auch bei den Nutzern kommt die Frisur gut an. „Wow“, kommentierten zahlreiche Abonnenten. „Avatar“, schrieb ein anderer, den die Haare an die blauen Wesen aus Pandora erinnert. Bleibt zu hoffen, dass Stormi an dem langen Schwanz nicht zieht und Kylie nicht darüber stolpert.