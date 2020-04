Kylie Jenner zeigt Töchterchen Stormi – und ihren Hammer-Body

Superstar Kylie Jenner (22) versüßt sich die Quarantäne mit Töchterchen Stormi – und ihren Followern mit heißen Badenixen-Fotos.

Süß und super-sexy: Mama und Ex-Model Kylie beherrscht beides, wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigt. Dort postete die 22-Jährige ein niedliches Foto mit Töchterchen Stormi (2) und kommentiert: “Mein Baby wird so schnell groß!” Zwei weinende Smileys sollen verdeutlichen, wie sehr Kylie die Zeit mit ihrem kleinen Lockenkopf geniesst.

Die milliardenschwere Unternehmerin befindet sich gerade in Quarantäne im 12-Millionen-Dollar Luxus-Anwesen von Mama Kris Jenner in Palm Springs (Kalifornien). Hier geht es allerdings nicht nur um niedliche Babys, sondern auch um sexy Bikinis! Denn wenn Kylie nicht gerade ihren Mutterpflichten nachgeht, führt sie ihren Followern ihre imposante Sammlung in Sachen Badebekleidung vor. In ihrer Story postet sie immer wieder sexy Zweiteiler, aber auch im Badeanzug macht Kylie eine Hammer-Figur.

Quelle: instagram.com

Doch die jüngste Selfmade-Milliardärin (Vermögen laut Forbes umgerechnet 116 Millionen Euro) kann auch anders: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Beauty-Queen bereits eine Millionen Dollar für die Produktion von Schutzkleidung und Atemschutzmasken gespendet.