Kylie Jenners Ex-BFF: Jordyn Woods über ihre Höhen und Tiefen

Jordyn Woods sprach an ihrem Geburtstag über die „Höhen und Tiefen“, die sie erlebte. Das Model wurde am Montag (23. September) 22 Jahre alt und würdigte den Anlass mit einem Instagram-Posting, in dem es sich auf den Streit mit den Kardashians und Jenners bezog.

Sie teilte ein Foto von sich selbst und die Ex-Beste-Freundin von Kylie Jenner betitelte es mit: „Kann ich wieder so klein sein? Geburtstage waren für mich immer sehr emotional. Es ist eine Zeit, über dein Jahr und bisheriges Leben nachzudenken. Ich schätze jeden Moment. Die Höhen und Tiefen. In Tiefen findet man wirklich heraus, mit wem man sich abgeben sollte, wenn es einem gut geht. Danke für all die Geburtstagswünsche… das ist nur der Anfang.”

Jordyn bedauert „Kuss-Skandal“

Unterdessen hatte Jordyn vor Kurzem zugegeben, sie fände es „bedauernswert“, dass der Kuss-Skandal mit Tristan so „öffentlich“ war. Sie könne nun aber aus ihren Fehlern lernen. Sie fügte hinzu: „Für mich geht es nicht um öffentliche Statements und es ist bedauernswert, dass etwas so Privates in der Öffentlichkeit geschah… Lasst uns zusammenhalten. Die Welt ist so verrückt. Unsere Politik, unsere Kriege, unser dies, unser das, die Welt ist so verrückt.“