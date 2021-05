Kylie Jenners Statement: Keine offene Beziehung!

Kylie Jenner Statement: Keine offene Beziehung

23.05.2021 20:45 Uhr

Kylie Jenner nimmt klare Stellung zu den Gerüchten, dass sie und Travis Scott eine offene Beziehung führen würden.

Kylie Jenner (23) äußert sich selten zu den zahllosen Gerüchten rund um ihre Person, ihre Familie und ihr Liebesleben. Nachdem die Website „TMZ“ diese Woche allerdings spannende und offensichtlich unwahre News zu ihrem Liebescomeback mit Travis Scott (30) verbreitete, platze ihr endgültig der Kragen.

Auf Twitter stellte die 23-jährige Unternehmerin die Fakten jetzt richtig.

Keine offene Beziehung mit Travis Scott

Die kleinste Schwester aus dem Kardashian-Jenner-Clan machte in ihrem Tweet deutlich, dass an der Story um ein Liebes-Comeback nichts dran sei. Insbesondere störte sie sich allerdings an der falschen Behauptung, dass sie und der Musiker sich angeblich auf eine offene Beziehung geeinigt hätten. Sie schrieb in ihrem Tweet:

„Ich will niemanden diskreditieren, der in einer offenen Beziehung lebt. Aber es ist einfach rücksichtlos und respektlos, dieses Narrativ in die Welt zu setzen, ohne zu wissen, ob es wahr ist.

Dating oder Co-Parenting?

Die ständigen Gerüchte um ein Beziehungs-Comeback fußen vor allem auf den vielen gemeinsamen Paparazzi-Bildern von Kylie Jenner und Travis Scott. Erst diese Woche Dienstag unternahmen sie einen Familienurlaub mit Tochter Stormi (3) nach Disneyland.

Sie verbringen aber auch Zeit miteinander, wenn ihre gemeinsame Tochter nicht mit dabei ist. So wurden die erst vor Kurzem bei einen Art Date-Night mit den Pärchen Justin (27) und Hailey Bieber (24) sowie Kendall Jenner (25) und Devin Booker (24) gesehen.

Geht ihre Beziehung vielleicht doch über gute Freunde und Co-Parenting hinaus?

Fans sind enttäuscht

Die treuen Fans des Power-Couples zeigen sich in den sozialen Medien enttäuscht über Kylie Jenners Dementi. Nicht nur um der Promis Willen, sondern auf für sich selbst.

In zahlreichen Tweets und Postings hatten sie sich bereits heiße Liebesnächte mit dem Rapper und der Unternehmerin ausgemalt. Dieser Traum zerplatze jetzt im Nu.

