Kylie Jenners Tochter kann jetzt dieses seltsame Wort sagen

Kylie Jenners Tochter sagt jeden Tag ein neues Wort. Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin war sehr überrascht, als ihr achtzehnmonatige Tochter Stormi, die sie mit ihrem Partner Travis Scott hat, am Mittwochmorgen (28. August) angerannt kam und völlig aus dem Nichts ‚Trampolin‘ sagte.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ freute sich die 22-Jährige: „Jeden Tag sagt sie ein neues Wort. Heute Morgen war es Trampolin. Ich dachte mir ‚Woher weißt du, wie man Trampoline sagt? Du bist erst eineinhalb Jahre alt‘. Sie ist so unglaublich schlau.“

Quelle: instagram.com

Kommt bald Baby Nummer zwei?

Die ‚Kylie Cosmetics‘-Gründerin liebt es sogar so sehr, Mutter zu sein, dass sie Berichten zufolge mit ihrem Partner Travis überlegt, ein weiteres Baby zu bekommen und Pläne schmiedet, ihn zu heiraten.

Das Pärchen hat 2017 angefangen, sich zu treffen, und nur wenige Monate später wurde Kylie mit Stormi schwanger. Die Schönheit hatte sich aber geweigert, ihre Schwangerschaft zu bestätigen und hat damit gewartet, die Neuigkeit publik zu machen, bis ihre kleine Tochter geboren worden ist.