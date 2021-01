22.01.2021 21:45 Uhr

Kylie & Kendall Jenner: In dieser Traumvilla machen sie Urlaub

An genau dem Ort, an dem normalerweise elf deutsche Single-Kandidatinnen flirten, was das Zeug hält, verbringen die berühmten Kardashian-Schwestern Kylie und Kendall Jenner gerade ihren Urlaub.

Kylie Jenner (23) und Kendall Jenner (25) genießen derzeit mit einigen Freunden die strahlende Sonne in Mexiko. Natürlich haben sie sich für ihre freien Tage eine der luxuriösesten und teuersten Unterkünfte ausgesucht. In der Luxusvilla „Careyes Sol de Occidente Castle“ haben sogar schon einige liebesdurstige deutsche Singles gehaust.

Sie wohnen in der „Paradise Hotel“-Villa

Und zwar die Teilnehmer der deutschen Reality-Dating-Show „Paradise Hotel“. In der suchen elf Singles nach der ganz großen Liebe und haben zweieinhalb Wochen Zeit, sich kennenzulernen und bestenfalls zu verlieben. Von romantischen Dates bis zu heftigen Auseinandersetzungen und heiße Liebeleien ist alles dabei. Und genau in diesem Luxus-Anwesen urlauben gerade die Kardashian-Schwestern.

Girls Trip zu fünft

Anstatt zu elft, leben Kylie und Kendall wahrscheinlich zu fünft im schicken Traumhaus. Mit dabei sind nämlich Kylies beste Freundin Anastasia Karanikolaou, ihre frühere Assistentin Victoria Villarroel und Victorias Schwester Sofia Villarroel. Ob Töchterchen Stormi ebenfalls mit von der Partie ist, ist unklar. Bis jetzt hat die Selfmade-Milliardärin ausschließlich Instagram-Storys von sich und ihren Freundinnen hochgeladen. Von ihrer zweijährigen Tochter war seltsamerweise nichts zu sehen.

4.000 Euro die Nacht

Dass in der Luxus-Villa normalerweise Platz für 24 Menschen ist, ist der „Kylie Skin“-Gründerin völlig egal. Für die 23-Jährige kann es nicht pompös genug sein. Eine Nacht in Kylies und Kendalls Urlaubs-Unterkunft kostet rund 4.000 Euro (netto). Dafür hat die wunderschöne Villa aber auch einiges zu bieten. Alleine die Lage auf einem Felsen in Mexiko sorgt für eine romantische und unvergessliche Zeit.

Galerie

Ein Millionär baute das Anwesen

Das Traumhaus passt perfekt zu den Kardashian-Schwestern. Denn genau wie sie, ist der Architekt des Hotel Millionär. Er erbaute das „Careyes Sol de Occidente Castle“ zusammen mit anderen Luxus-Residenzen in Mexiko vor mehreren Jahren. Das Luxus-Anwesen, welches den selben Namen wie sein Gründer trägt, bietet auf 1000 Quadratmetern 12 Zimmer, alle mit Meerblick. Dazu kommt ein Außenpool, eine Terrasse, ein Privatstrand und eine Strandbar.

Bald wieder auf „Airbnb“ verfügbar

Kylie, Kendall und ihre Freunden lassen es sich also richtig gutgehen. Corona? Für die Girls ganz weit weg. Gemeinsam genießen sie ihre Zeit mit mexikotypischen Margaritas und viel Guacamole. Sexy Bikini-Fotos dürfen natürlich auch nicht fehlen und davon gibt es auf den Instagram-Profilen der Schwestern eine ganze Menge. Für alle, die auch in dieser Traumvilla Urlaub machen möchten und genug Kohle haben, ab dem 1. Februar ist das Anwesen wieder auf „Airbnb“ verfügbar.

Vor zwei Wochen lebte sie noch in diesem Luxus-Anwesen

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass Kylie Jenner ebenfalls mit ihrer Schwester Kendall in einer 75. Millionen Dollar Villa im Skiort Aspen Urlaub machte. Ihr Winter-Anwesen hatte sieben Schlafzimmer, neun Badezimmer und über 20.000 Quadratmeter Wohnfläche. Neben einer eigenen Bowlingbahn gab es einen riesigen Pool und ein Heimkino. Wer einen Monat bleiben will, muss 450.000 Dollar zahlen. Definitiv kein Schnäppchen, aber für Milliardärin Kylie Jenner kein Problem.

(TSK)