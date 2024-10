"Tension Tour 2025" Kylie Minogue kündigt erste Nordamerika-Tournee seit 13 Jahren an

SpotOn News | 04.10.2024, 11:17 Uhr

Kylie Minogue hält Wort: Im Rahmen ihrer Welttournee wird sie auch ihre nordamerikanischen Fans glücklich machen. Der australische Superstar kündigt die ersten Konzerte seit 13 Jahren an.

Kylie Minogue (56) kündigt ihre erste Nordamerika-Tournee seit 13 Jahren an. Der australische Superstar, der bereits Termine für die "Tension Tour" in Großbritannien, Asien und Australien bekannt gegeben hatte, veröffentlichte am Donnerstag ihre Stopps in Nordamerika 2025. Von März bis Mai werden die Fans Minogue in verschiedenen Arenen in den USA und Kanada erleben können.

Von Toronto bis Los Angeles

Wie unter anderem in ihren Instagram-Storys zu sehen ist, beginnt die "Tension Tour" am 29. März 2025 in der Scotiabank Arena in Toronto, Kanada. Der nächste Halt ist im kanadischen Montreal geplant, bevor sie sich auf den Weg in die Allstate Arena in Chicago im US-Bundesstaat Illinois macht. Eine große Show ist außerdem im legendären Madison Square Garden in New York City geplant.

Es folgen weitere Stationen in Washington, D.C, Boston, Atlanta, Orlando, Miami, Austin, Phoenix, San Francisco, Seattle und Denver. Vor dem großen Nordamerika-Finale am 2. Mai in der Crypto.com Arena in Los Angeles, geht es für Minogue und ihre Entourage nochmal für ein Vancouver-Konzert nach Kanada.

Neues Album und Welttournee Ende September angekündigt

Die Welttournee hatte sie im Zusammenhang mit ihrem neuen Album angekündigt. "Ich bin überglücklich, die 'Tension Tour 2025' ankündigen zu können", sagte Minogue in einem Statement im September, aus dem das "People"-Magazin zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und die 'Tension'-Ära und mehr zu feiern. Es war bisher ein aufregender Ritt und jetzt macht euch bereit für eure Nahaufnahme, denn ich werde Lights, Camera, Action rufen … und es wird eine ganze Menge Padaming geben."

2024 war ein großes Jahr für Minogue, die kürzlich den Global Icon Award bei den BRITs und einen Grammy Award für die beste Pop-Dance-Aufnahme für "Padam Padam" mit nach Hause nehmen konnte. Außerdem absolvierte sie ihren ersten Auftritt in Las Vegas. Weitere Tournee-Termine etwa für Festland-Europa und Südamerika stehen noch aus.