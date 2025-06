Film Kyra Sedgwick erinnert sich an ‚emotionale‘ Szene mit Kevin Bacon

Kyra Sedgwick and Kevin Bacon- MaXXXine - Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin musste mit ihrem Mann eine Trennungsszene drehen - das machte ihr zu schaffen.

Kyra Sedgwick wurde „emotional“, als sie mit Kevin Bacon eine Trennungsszene für ‚The Best You Can‘ drehte.

Das Hollywood-Traumpaar ist seit 36 Jahren verheiratet und stand gemeinsam für die neue romantische Komödie vor der Kamera. Kyra gab nun zu, dass eine bestimmte Szene besonders schwer zu drehen war.

„Es gab einen Moment in der Trennungsszene, in dem ich einfach nicht konnte – ich war sehr emotional“, erzählte sie beim Tribeca Festival in New York. Die 59-Jährige gestand, dass sie plötzlich von echten Ängsten geplagt wurde: „Ich wusste, dass [meine Figur] emotional sein würde, aber bei mir vermischte sich das ein wenig mit der Realität, so nach dem Motto: ‚Oh mein Gott, was wäre, wenn das [im echten Leben] passiert wäre?'“

Kyra habe in dem Moment vergessen, was Wirklichkeit und Fiktion war. „Anstelle dessen, was wirklich passiert ist – nämlich dass wir immer noch zusammen sind – aber ‚Was wäre, wenn das passiert wäre?‘ Und das hat mich sehr bewegt“, räumte sie ein.

Ihr Mann hatte sich kürzlich deutlicher sorgenfreier zu dem gemeinsamen Filmprojekt geäußert. Die Zusammenarbeit mit seiner Frau habe Kevin sehr genossen. Der 66-jährige Schauspieler verriet gegenüber ‚People‘: „Sobald man in eine Szene einsteigt, hat man eine Verantwortung gegenüber seinem Drehpartner, dass die Szene funktioniert – und wir führen seit 37 Jahren eine Partnerschaft. Einige dieser gemeinsamen Jahre auf die Leinwand zu bringen, macht einfach großen Spaß.“