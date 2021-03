Lach-Yoga & Meme-Queen Carmen Goglin: Lasst die Leute lachen!

12.03.2021 18:16 Uhr

Innerhalb kürzester Zeit mauserte sich Lach-Yoga-Trainerin Carmen Goglin zum wahren Netz-Hit. Aktuell ist die 55-Jährige dabei, Dauer-Meme-Queen Claudia Obert mit ihren etwas eigenwilligen, aber lustigen Lachvideos vom Thron zu stoßen. Klatsch-tratsch.de sprach mit der Reutlinger Lach-Yoga-Schulbesitzerin.

Warum ist Lachen so wichtig? Vor allem in solchen Zeiten …

Lachen gibt unserem Körper ganz viel. Die Selbstheilungskräfte werden angekurbelt, der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt, wir fühlen uns besser. Sind einfach besser drauf, weil das Serotonin ausgeschüttet wird und es passiert ganz viel im Körper, was uns einfach guttut.

Was muss man sich unter Lach-Yoga vorstellen?

Lach-Yoga ist Lachen ohne Grund. Man braucht nichts von außen, keine Comedy, keinen Gag, keine Performance. Man entscheidet sich von innen heraus zu lachen und kann das dann auch. Lach-Yoga hat sehr viele Elemente, dazu gehören zum Beispiel Lachübungen, Klatschübungen, Atemübungen und Anfeuerungsrufe. Diese Dinge zusammen sind Lach-Yoga. Das heißt so, weil es eben Lachübungen plus Übungen aus dem Yoga sind.

Wie sind sie denn dazu gekommen?

Ich selber hatte vor circa zehn Jahren Depressionen und habe auch drei Jahre lang eine Therapie gemacht. Da habe ich gemerkt, dass meine Lebensfreude nicht zurückkommt und mir einfach die Energie von früher fehlt. Dann bin ich auf die Suche gegangen, was mir helfen könnte. Dabei bin ich auf Lach-Yoga gestoßen und da ich vorher schon sehr gerne gelacht habe, habe ich Lach-Yoga für mich entdeckt. Anschließend habe ich die Ausbildung dazu gemacht.

Nachdem ich bereits drei bis vier Jahre selbstständig war, ist mir klar geworden, dass es sowas tolles ist, was ich meinen Kunden gerne mitgeben möchte. Deshalb habe ich vor acht Jahren meine eigene Lachschule gegründet. Beim Lach-Yoga schätze ich am meisten, dass man beim Lachen im Hier und Jetzt ist. Außerdem kann man durch die Übungen, die wir durchführen, super entspannen.

Sie haben ihre Ausbildung bei einem indischen Lachguru gemacht. Wie kann man sich das vorstellen?

Die Leute dort nennen sich Lachyogi. Alles hat in einer österreichischen Jugendherberge stattgefunden. Mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Alles wurde von den Lachyogis auf englisch erklärt und gemacht, zusätzlich waren aber auch Übersetzer vor Ort. Diese haben alles für uns auf Deutsch, französisch und italienisch übersetzt.

Was für Menschen sind das, die sie im Workshop besuchen? Gibt es bevorzugte Altersgruppen?

Es kommen vorwiegend Frauen Ü40 – Ü50 zu mir. Bei diesen Frauen sind die Kinder schon meistens ausgezogen und dann merken sie, dass ihnen das Lachen fehlt. Durch Kinder lacht man ja auch mehr. Durch die Geschichte, dass ich sehr bekannt geworden bin, haben auch jüngere Leute Lach-Yoga für sich entdeckt. Die meisten, die mir auf Instagram folgen, sind 20-35-Jährige. Frauen sind in der Überzahl, obwohl es relativ ausgeglichen ist, aber trotzdem habe ich einen Tick mehr weibliche Follower. In meine Online-Lachtrainings kommen vorwiegend nur junge Leute. Das finde ich echt spannend, weil ich meine Arbeit gerade durch die Parodie von Finch Asozial einem Publikum präsentieren kann, das ich sonst schwer erreicht hätte.

Ihren Durchbruch hatten sie durch Finch Asozial. Wie ist der auf sie aufmerksam geworden?

Das kann ich ihnen nicht genau sagen. Ich habe das gesehen, dass mein Instagram und YouTube-Kanal immer häufiger abonniert wurde. Dann hat mich jemand unter seinen Postings/Parodien markiert. Daraufhin habe ich ihn dann angeschrieben. Vor drei Jahren habe ich angefangen YouTube-Videos zu drehen. Das Video, welches er parodiert hat, war ja schon zweieinhalb Jahre alt. Ich habe ihn gefragt, wie er zu meinem alten Video kommt. Daraufhin hat er geantwortet, dass es ihm ein Kumpel geschickt hätte und er gemerkt hat, wie stark und kraftvoll Lachen ist. Das war auch unsere ganze Kommunikation, mehr haben wir eigentlich nicht wirklich geschrieben.

Wie fanden sie das Video von ihm?

Ich war erst mal ein bisschen erschrocken. Ich wusste erst mal nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe erst mal überlegt ihn zu verklagen, schließlich ist das mein geistiges Eigentum. Daraufhin habe ich schnell gemerkt, dass mir die Parodie eine Tür öffnet und ich dadurch viel erreichen kann. Außerdem hat er es überhaupt nicht verletzend gemacht. Er hat es wirklich sehr neutral parodiert. Ohne schlecht über mich zu sprechen.

Was sind die drei größten Punkte, die sich seitdem für sie verändert haben?

Ich stehe sehr im Fokus der Medien und Menschen. Ich bin schon etwas berühmt geworden und meine Online-Lach-Trainings sind immer ausgebucht. Ich habe dadurch die Möglichkeit, meine Leidenschaft an die Menschen zu bringen. Das ist echt toll. Es ist aber auch ein Lernprozess immer wieder zu mir zu stehen, denn ich habe auch einige Hater.

Wie macht sich der Hate bemerkbar?

Über böse Kommentare oder private Nachrichten. Da wird so was geschrieben wie „Solche Leute hätte man früher als Hexe verbrannt” oder „Lass dich einweisen!” Solche Kommentare und Nachrichten lösche ich und blockiere die Leute sofort. Ich will mir sowas nicht gefallen lassen. Ich weiß, dass ich polarisiere, trotzdem sollte ein gewisser Respekt da sein – auch im Internet.

Machen die Kommentare was mit ihnen oder prallen die an ihnen ab?

Das trifft mich schon teilweise. Es kommt immer drauf an, ob ich gut gelaunt bin oder nicht. Ich versuche dann aber, mich wieder auf mich selbst zu konzentrieren und vor allem auf die positiven Kommentare und Nachrichten. Viele Leute schreiben mir, dass ich ihnen durch meine Kurse geholfen habe. Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit.

Manchmal bekomme ich auch Videos zugeschickt von Kindern in der Schule, die eine Maske tragen und sich gegenseitig Lach-Bälle zuwerfen. Das sind Dinge, die mir Mut machen. Ich habe drei Stufen, die ich mir immer wieder vor Augen halte. Am Anfang lachen sie über mich, als Nächstes lachen sie über meine Videos und in der dritten Stufe hoffe ich, dass die Leute bemerken, dass man auch mal ohne Grund lachen kann.

Sie werden ja mittlerweile in vielen Memes gefeatured. Was denken sie, wenn sie so ein Meme sehen?

Am Anfang war ich sehr erschrocken, aber dann merke ich, wie lieb und süß manche der Memes gemacht sind. Diese unterstützen meine Botschaft total. Wenn es sich für mich gut anfühlt, dann teile ich auch gerne Memes von mir oder kommentiere sie.

Sind sie von Fans schon auf der Straße wiedererkannt worden?

Nein, ich bin auch nicht so oft auf der Straße zurzeit und wenn, nur mit Maske. Einmal hat mich jemand in Reutlingen erkannt, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen.

Was ist ihr Lieblings-Lachen?

Den Gorilla finde ich super, weil man einfach mal loszulassen kann und sich zum Affen macht. Man lacht einfach mal über sich selbst.

Gab es schon eine Reaktion von einer prominenten Person bezüglich ihres Lach-Yogas?

Was ich cool fand, dass Rapper Taddl mein Lach-Yoga als Intro benutzt hat. Am Wochenende hatten wir auch Kontakt über Instagram. Er hat mich unter seinem Video als Urheber genannt. Das finde ich echt gut, weil viele auch meine Videos klauen, ohne zu sagen, dass sie von mir sind. Was ich auch spannend fand, war, dass Oliver Pocher meine Videos in seiner Bildschirmkontrolle erwähnt hat, obwohl er meinen Namen nicht direkt genannt hat. Aber für seine Verhältnisse war er relativ nett in seinem Video. Bei GZSZ habe ich auch gesehen, dass ein paar Übungen aus meinen Videos mit eingebracht wurden. Sie haben sich Lachen zugeworfen. Mein Lach-Yoga macht wirklich die Runde und das gefällt mir, weil die Leute sich für dieses Thema öffnen und meine Übungen nutzen.

Könnten sie sich vorstellen, an Reality-Formaten teilzunehmen?

Ja, kann ich. Ich bin da sehr offen für. Welches weiß ich nicht. Hauptsache es fühlt sich für mich gut an und es ist ein Reality-Format, das positiv dargestellt wird. Die Leute können mich gerne beleidigen, aber ich will sie dabei nicht unterstützen. Wenn ich in einem Format irgendwo aktiv werde, möchte ich, dass das Thema respektvoll und positiv dargestellt wird.

Was sind ihre Pläne für 2021?

Weiterlachen und meinen Job weitermachen. Ich bin ja gerade als Unternehmens/Lebensmanagerin unterwegs. Gleichzeitig will ich auch schauen, wie ich meine Berühmtheit für mein Business nutzen kann. (DA)