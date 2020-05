Lady Diana zog heimlich mit Freddie Mercury durch Gay Clubs

Auch wenn der tragische Tod von Lady Diana († 36) schon mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegt, kommen noch immer nach und nach neue geheime Details aus ihrem Leben ans Tageslicht.

So verband die erste Frau von Prinz Charles eine tiefe Freundschaft zum Queen-Frontmann Freddie Mercury(†45). Mit ihm soll die Mutter von Prinz Williams und Prinz Harry privat einen Großteil ihrer Freizeit verbracht haben – und zwar heimlich.

Mit Champus und den „Golden Girls“

In einem Interview mit der Illustrierten „Vanity Fair“ verriet Schauspielerin Cleo Rocos (57), die – wie sie selbst sagt – häufiger mit den beiden Zeit verbrachte, nun neue Details: „Die Gruppe verbrachte den Nachmittag damit, Champagner zu trinken und Wiederholungen der ‚Golden Girls‚ zu schauen. Mit ausgeschaltetem Ton und Improvisationen der Dialoge und weitaus ungezogenerer Handlung.“

Die Freundschaft zwischen Diana und Freddy soll sogar so eng gewesen sein, dass Lady Di sich regelrecht aus dem Schloss geschlichen haben soll, um mit dem „We Will Rock You“-Sänger feiern zu gehen.

„Ein exzentrischer, schöner, junger Mann“

In ihrem Buch „The Power of Positive Drinking“ erinnert sich Rocos, wie Diana als Mann verkleidet mit ihnen in die damals beliebte Schwulenbar „Royal Vauxhall Tavern“ feiern ging. „Lasst das Mädchen doch Spaß haben!“, soll Mercury vor dem Clubbesuch gerufen haben.

Dianas Verkleidung war aber nicht nur das Ergebnis eines lustigen Abends, sondern als Tarnung absolut notwendig, da Lady Di damals eine der meistfotografierstesten Personen der Welt war. Ihr Ausflug in den Club wäre unverkleidet somit sicher nicht unbemerkt geblieben. Man habe die zweifache Mutter wie einen „exzentrischen schönen jungen Mann“ verkleidet.

Die Tarnung war perfekt, verrät Rocos weiter: Diana habe sich im Club unbemerkt bewegen und sogar für ihre Freunde an der Bar Getränke bestellen können. Die Gruppe sei aber nicht lange geblieben, dennoch empfand man den Ausflug ins Londoner Nachtleben als vollen Erfolg.

Auch Schauspieler Rami Malek kann diesen Abend bestätigen. Denn im Rahmen seiner Recherchen für den Kino-Hit „Bohemian Rhapsody“, in dem er Freddie Mercury spielt, sei er mehrfach über diese Geschichte gestolpert.

„Ich habe gehört, es gab einen Moment, in dem er mit Diana, verkleidet als Mann, in eine Bar ging. So konnten die beiden Spaß zusammen haben, ohne dass jemand die Prinzessin erkannte“, so der Schauspieler zum „Hello!“-Magazin.