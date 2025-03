Stars Lady Gaga abgehärtet: Sie hat in frühen Tagen des Ruhms viel ertragen

Lady Gaga - Joker: Folie a Deux premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 09:00 Uhr

Lady Gaga musste in ihren frühen Tagen des Ruhms „viel ertragen“.

Die 38-jährige Popsängerin, der mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, trat in den späten 2000er-Jahren mit Hits wie ‚Poker Face‘ und ‚Bad Romance‘ in die Musikszene ein, gab aber zu, dass all dieser Erfolg sie „weit von sich selbst wegbrachte“ und sie durch ihre Erfahrung „abgehärtet“ war, obwohl die Dinge heutzutage ganz anders sind.

Lady Gaga sagte gegenüber der ‚Sunday Times‘: „Ich bin einfach ein viel stabilerer, gesünderer Mensch, als ich es in den letzten 20 Jahren war. Die Musikindustrie hat mein Leben bestimmt, als ich jünger war. Es hat mich weit weg von mir selbst gebracht und ich musste viel ertragen und es hat mich auf jeden Fall abgehärtet.“

Es habe eine Weile gedauert, bis die Sängerin sich selbst wieder gefunden habe, doch mittlerweile fühlt sie sich wieder wohl in ihrer Karriere. Die ‚Disease‘-Hitmacherin, die gerade ihr siebtes Studioalbum ‚Mayhem‘ veröffentlicht hat, merkte auch an, dass ihre eigene Authentizität durchkommt, wenn sie in der Lage ist, sich selbst „voll auszudrücken“ – auch wenn sie vielleicht dafür „kritisiert“ wurde, anders zu sein, als sie zum ersten Mal bekannt wurde. Sie fügte hinzu: „Die Leute sagen: ‚Warum spielt sie das Spiel nicht mehr?‘ Was früher als unauthentisch von mir angesehen wurde, ist jetzt die Art und Weise, wie die Leute mich kennen – aber ich bin am authentischsten, wenn ich mich voll ausdrucksstark fühle.“