"Mayhem" erscheint am 7. März Lady Gaga: Alle Infos zu ihrem siebten Studioalbum

Lady Gagas Fans dürfen sich auf 16 neue Songs der Sängerin freuen. (dam/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 22:15 Uhr

Nach fünf Jahren meldet sich Lady Gaga mit ihrem siebten Studioalbum "Mayhem" zurück. Nun hat die Sängerin die Tracklist der im März erscheinenden Platte auf Instagram veröffentlicht - neben Singles wie "Disease" und "Abracadabra" enthält diese auch das Feature "Die With A Smile" mit Bruno Mars.

Lady Gaga (38) enthüllt die Tracklist ihres neuen Albums "Mayhem". Die Platte enthält neben den bereits veröffentlichten Songs "Disease" und "Abracadabra" weitere Titel wie "Perfect Celebrity", "Garden of Eden" oder "The Beast" – das geht aus einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der US-amerikanischen Sängerin hervor. Gleichzeitig enthüllte Gaga, dass sich ihre Fans neben 14 Songs auch auf zwei Bonustracks namens "Kill For Love" und "Can't Stop the High" freuen dürfen.

Neben der im Augst vergangenen Jahres erschienenen Single "Die With A Smile", die Gaga mit dem Grammy-Preisträger Bruno Mars (39) aufgenommen hatte, findet sich auf ihrem Studioalbum eine weitere Kollaboration: Für den Song "Killah" arbeitete die 38-Jährige mit dem französischen DJ und Musiker Mike Levy (39), besser bekannt als Gesaffelstein, zusammen.

Das lange Warten hat allmählich ein Ende

Bereits im Januar hatte Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, auf ihrem Instagram-Profil bekannt gegeben, dass "Mayhem" am 7. März auf den Markt kommt. Auf der Homepage der Künstlerin ist das Album schon seit einigen Wochen vorbestellbar. Mit dem Release feiert Gaga die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums.

Mit "Mayhem" kehrt Gaga zu ihren "Pop-Wurzeln" zurück – das berichtete unter anderem "The Hollywood Reporter" und berief sich dabei auf ein Statement der Sängerin. "Das Album hat damit begonnen, dass ich mich meiner Angst gestellt habe, zu der Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten", wurde zudem aus der Erklärung zitiert. Demnach sei das Album eine Neuinterpretation der früheren Musik Gagas.