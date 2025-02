Musik Lady Gaga: Ankündigung einer Fortsetzung von ‚Telephone‘

Lady Gaga - Grammys 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 11:00 Uhr

Die Künstlerin hat bestätigt, dass eine Fortsetzung von dem Song in Arbeit sei.

Lady Gaga hat bestätigt, dass eine Fortsetzung von ‚Telephone‘ in Arbeit sei.

Die 38-jährige Popsängerin tat sich im Jahr 2010 mit Beyoncé für den Track ihrer EP ‚The Fame Monster‘ zusammen.

Das Musikvideo hatte mit einem Teaser mit der Aufschrift „Fortsetzung folgt …“ geendet und Gaga verkündete jetzt, dass ein Sequel des Songs in Planung sei. Als die Künstlerin während ihres Auftritts in der ‚Lie Detector‘-Reihe von ‚Vanity Fair‘ danach gefragt wurde, ob eine Fortsetzung geplant sei, sagte der Star: „Ja.“ Die ‚Poker Face‘-Künstlerin blieb jedoch zurückhaltend, als sie nach weiteren Details gefragt wurde, darunter auch, ob die ‚Crazy in Love‘-Sängerin dieses Mal erneut mit dabei sein würde. Auf die Frage, ob sie für den Track mit Beyoncé zusammenarbeiten würde, sagte die Sängerin: „Vielleicht.“ Terminkonflikte würden das kommende Projekt jedoch nicht verzögern. In dem Musikvideo spielt Lady Gaga eine Gefängnisinsassin, die wegen Mordes an ihrem Freund hinter Gittern sitzt. Beyoncé kommt dann, um sie aus dem Gefängnis herauszuholen. Gaga hatte den Song ursprünglich für Britney Spears geschrieben.