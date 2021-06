Lady Gaga: „Chromatica Ball“-Tour erneut verschoben

Lady Gaga muss ihre Tour noch einmal verschieben (mia/spot)

02.06.2021 22:33 Uhr

Die Konzerte der "Chromatica Ball"-Tour von Lady Gaga müssen noch einmal verschoben werden. Erst 2022 kommt sie nach Europa.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat Lady Gaga (35) ihre „Chromatica Ball“-Tour verschoben. Nun findet diese im Jahr 2022 statt. „Während einige Teile der Welt sich schnell öffnen, sind andere noch nicht bereit. Bis wir also alle globalen Termine bestätigen können, müssen wir die ‚Chromatica Ball‘-Shows auf den Sommer 2022 verschieben“, lässt Lady Gaga in einer persönlichen Nachricht an Ticketbesitzer mitteilen, die das Unternehmen Ticketmaster zusammen mit der Information verschickt hat, dass die Konzerte erneut verschoben werden müssen.

Die Tour war ursprünglich für 2020 geplant gewesen. Innerhalb eines Monats wollte Gaga sechs Konzerte in Stadien von Frankreich bis New Jersey geben. Zwischen den Konzerten liegen mehrere Tage Pause – was bei einem Star wie Lady Gaga nahelegt, dass der Aufwand für die Bühnenshow riesig sein muss. Die Sängerin hat noch keine neuen Termine für die wiederholt verschobene Tour bekannt gegeben. Sie wollte Ende Juli 2021 auch in Europa auftreten – in Paris und London.