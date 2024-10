Süße Küsse am Lido Lady Gaga und Michael Polansky: Verliebter Auftritt in Venedig Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky schweben auf Wolke sieben, wie ihr jüngster Auftritt in Venedig beweist. Bei der Ankunft auf dem Filmfestival kuschelten sie vor den Fotografen und tauschten Küsse aus.