Lady Gaga duftet nach Valentino

Superstar trifft Star-Designer: Lady Gaga ist das neue Gesicht des neuen Duftes von Valentino Beauty, Voce Viva, der im September zusammen mit der Kampagne lanciert wird.

Der neue Duft, der im September diesen Jahres zusammen mit einer Kampagne mit Lady Gaga (34) in der Hauptrolle erscheinen wird, knüpft an den vorherigen Erfolg der Marke an – nämlich an “Born in Roma Donna” im vergangenen Jahr.

Gaga als Ikone einer Generation

„Lady Gaga bedeutet Freiheit, Selbstbewusstsein, reines Herz“, so Valentinos Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli in einer Erklärung. „Ihre Teilnahme an dieser Kampagne hebt die Symbolkraft des Projekts auf das höchste Niveau. Sie ist die Ikone einer Generation. Ihre Botschaft der Freiheit, der Leidenschaft für die Kunst, des Selbstbewusstseins und der Gleichheit ist dieselbe, für die unsere Valentino-Gemeinschaft steht. Ich bin so stolz darauf, dass sie dabei ist.“

Laut einer Pressemitteilung wurde der Duft „als eine Stimme vorgestellt, um eine Botschaft in der ganzen Welt zu verbreiten“ und „lädt jeden ein, Herzen zu berühren, andere zu inspirieren und ihre Träume zu leben“.

Lady Gaga (34) wurde aufgrund ihrer Individualität und ihres Engagements für die Förderung der Inklusivität für das neue Parfum ausgewählt. Erst kürzlich erklärte die Künstlerin, dass sie jungen Menschen helfen will, sich „schön“ zu fühlen, ohne „in irgendeiner Art und Weise körperlich perfekt sein zu müssen.“ (Bang)