Bewusste Entscheidung Lady Gaga ein Mann? Darum dementierte sie nie die Gerüchte

Lady Gaga nimmt in der neuen Netflix-Serie "What's Next" am Tisch mit Bill Gates Platz, um über Zukunftsfragen zu sprechen. (the/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 15:33 Uhr

Lady Gaga bezieht in einem neuen Interview klar Stellung dazu, warum sie sich im Laufe ihrer bisherigen Karriere nie explizit zu den Gerüchten geäußert habe, dass sie eigentlich ein Mann sei. Hinter dieser Entscheidung verbirgt sich ein bestimmter Grund.

2011 sagte Lady Gaga (38) in einem Interview mit der CBS-Sendung "60 Minutes": "Warum zur Hölle sollte ich meine Zeit verschwenden und eine Pressemitteilung herausgeben, ob ich einen Penis habe oder nicht? Meine Fans juckt das nicht und mich auch nicht." Damals wurde sie auf Gerüchte rund um ihr Geschlecht angesprochen. Über zehn Jahre später nimmt die Sängerin in einem neuen Interview im Rahmen der Netflix-Serie "What's next? Die Zukunft mit Bill Gates" Stellung zu ihrer Aussage von damals und erklärt, warum sie das Gerücht nie dementiert habe.

Lady Gaga talks about how internet misinformation has played a role in her career in What’s Next? The Future with Bill Gates. Now playing. Posted by Netflix on Wednesday, September 18, 2024

Im Gespräch mit Bill Gates (68) erzählt sie: "Als ich Anfang 20 war, gab es das Gerücht, dass ich ein Mann sei." Sie sei zu diesem Zeitpunkt um die ganze Welt gereist, sei auf Tour gewesen, habe Werbung für ihre Alben gemacht. "In fast jedem Interview wurde ich danach gefragt – weil es manipulierte Bilder im Internet gab."

Sie habe diese Fragen aus einem bestimmten Grund bewusst nie klar beantwortet. "Ich habe mich nie als Opfer dieser Lüge betrachtet und dachte: Was ist mit einem Kind, dem so etwas vorgeworfen wird und das dann denkt, dass eine öffentliche Person wie ich Scham empfindet?" Aus ihrer Sicht sei es nicht immer im besten Interesse anderer Menschen, ein Gerücht zu dementieren, so Lady Gaga. "In diesem Fall habe ich versucht, zum Nachdenken anzuregen und auf andere Art und Weise Unruhe zu stiften. Ich habe versucht, die Fehlinformation zu nutzen, um einen weiteren Störfaktor zu schaffen."

"Bin Lügen über mich gewohnt"

Sie habe sich im Lauf ihrer Karriere daran gewöhnt, mit Gerüchten über ihre Person umzugehen: "Ich bin es gewohnt, dass Lügen über mich gedruckt werden, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich bin eine Künstlerin. Ich finde das irgendwie lustig."

Im Jahr 2008 gelang Lady Gaga mit ihrem Debütalbum "The Fame" der internationale Durchbruch. Seitdem hat sie sich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Ab dem 3. Oktober wird sie in "Joker: Folie à Deux" als Harley Quinn an der Seite von Joaquin Phoenix (49) als Arthur Fleck zu sehen sein.