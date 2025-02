Am legendären Copacabana Strand Lady Gaga gibt Gratis-Konzert am 3. Mai in Brasilien

Die Konzerte am Copacabana Strand lockten in den letzten Jahren Millionen Menschen an: Am 3. Mai will Lady Gaga ihren brasilianischen Fans ein längst schuldiges Konzert der Extraklasse bieten.

Kostenlos und draußen: Lady Gaga (38) wird am 3. Mai ein Gratis-Konzert geben. Der Haken: Das Konzert findet am berühmten Copacabana Beach in Rio de Janeiro statt. Wie "Variety" berichtet, können sich Fans allerdings über eine Liveübertragung des Auftritts in Brasilien freuen.

Das Konzert mit Blick auf den Zuckerhut wird live auf den brasilianischen Fernsehsendern Multishow und TV Globo ab 21 Uhr Ortszeit übertragen. Die Gaga-Show ist für alle Besucher zugänglich, die sich am Copacabana Beach in der Nähe des Belmond Copacabana Palace Hotels befinden.

It's a great honor to be asked to sing for Rio–for my whole career the fans in Brazil have been part of the lifeblood of the little monsters. I've been dying to come perform for you for years and was heartbroken when I had to cancel years ago because I was hospitalized. Your… pic.twitter.com/uPVxJvb8dh — Lady Gaga (@ladygaga) February 21, 2025

"Es ist eine große Ehre für Rio singen zu dürfen – in meiner gesamten Karriere waren die Fans in Brasilien ein Teil des Lebenselixiers der kleinen Monster", schrieb Gaga, die zuletzt 2012 in Brasilien aufgetreten ist, auf X. "Ich wollte schon seit Jahren unbedingt für euch auftreten und war untröstlich, als ich vor Jahren absagen musste, weil ich im Krankenhaus lag. Euer Verständnis dafür, dass ich diese Zeit zur Genesung brauchte, bedeutete mir sehr viel. Jetzt komme ich zurück, fühle mich besser als je zuvor und arbeite hart daran, dass diese Show eine wird, die ihr nie vergessen werdet."

2017 musste die US-Amerikanerin ein geplantes Konzert in Rio de Janeiro und auch alle Europakonzerte ihrer "Joanne"-Welttournee absagen. Kurz zuvor hatte sie erklärt, dass sie unter der chronischen Erkrankung Fibromyalgie leidet, zu deren Symptomen Schmerzen in unterschiedlichen Körperregionen (meist an der Wirbelsäule) gehören.

Legendäre Konzerte in Rio de Janeiro

Der Copacabana-Strand war in den vergangenen Jahren mehrmals Schauplatz großer Musikspektakel. Im vergangenen Mai trat Madonna zum Abschluss ihrer "Celebration"-Tournee hier mit freiem Eintritt auf und lockte damit rund 1,6 Millionen Menschen an. Im Jahr 2006 spielten die Rolling Stones vor rund 1,5 Millionen Fans, während Rod Stewart (80) bei einer Silvestershow 1994 vor circa 4,2 Millionen Zuschauern auftrat.

Am 7. März veröffentlicht Lady Gaga aber zunächst ihr siebtes Studioalbum "Mayhem". Das Album enthält die bereits veröffentlichten Singles "Disease", "Die With a Smile" featuring Bruno Mars und "Abracadabra".