Musik Lady Gaga: ‚Harlequin‘ ist eines ihrer ’stolzesten Werke‘

15.04.2025

Die US-Sängerin hat keinen einzelnen Song des 2024 erschienenen Albums beim Coachella-Festival performt - trotzdem verteidigt sie die Platte.

Lady Gaga betont, dass ‚Harlequin‘ eines ihrer „stolzesten Werke“ bleibt.

Die 39-jährige Sängerin hat sich zu Wort gemeldet, nachdem Fans über ihr Headliner-Set beim Coachella-Festival am Freitag (11. April) gescherzt hatten. Dort spielte sie keinen einzigen Song von ihrem 2024 erschienenen Begleitalbum zum Film ‚Joker: Folie à Deux‘. Außerdem verzichtete sie auf Tracks von ihren früheren Alben ‚Artpop‘, ‚Joanne‘ und ‚Chromatica‘.

Ein Fan teilte auf TikTok ein Meme von Gagas Auftritt, das sie auf der Bühne liegend zwischen Skeletten zeigte — jedes Skelett war dabei mit einem der ausgelassenen Alben beschriftet. In Anlehnung an einen Tweet von Gaga aus dem Jahr 2019 schrieb der Fan: „Nun ja, Gaga erinnert sich nicht an ‚Artpop‘, und ich glaube nicht, dass sie sich an ‚Harlequin‘ erinnern wird.“ Doch die ‚Disease‘-Sängerin antwortete prompt und stellte klar: „‚Harlequin‘ ist eines meiner stolzesten Werke.“

Gaga ließ sich für das Album von ihrer ‚Joker: Folie à Deux‘-Figur Harley Quinn inspirieren. Gegenüber dem ‚Rolling Stone Magazine‘ erklärte die Musikerin aber, dass es dennoch ihr eigenes Album sei. „Es ist meine Platte. Es ist ein Lady Gaga-Album, aber es ist auch inspiriert von meiner Figur und meiner Vision davon, was eine Frau sein kann“, schilderte sie.

Das Album folge keinem bestimmten Genre. „Ich habe es ‚6.5‘ genannt, weil es nicht mein nächstes Studioalbum im klassischen Pop-Sinn ist, sondern irgendwo dazwischen liegt und die Grenzen der Popmusik verschwimmen lässt“, fügte die Chartstürmerin hinzu.