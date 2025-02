Musik Lady Gaga: Ihr neues Album ‚Mayhem‘ zeigt sie so ‚verletzlich‘ wie nie zuvor

Lady Gaga - Grammys 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 16:00 Uhr

Lady Gaga zeigt sich auf ihrem neuen Album ‚Mayhem‘ so „verletzlich“, dass sie allein beim Sprechen darüber „weinen “ will.

Die 38-jährige Popsängerin verriet, dass sie sich zu Beginn der Arbeit an dem zutiefst persönlichen Album an einem „sehr beunruhigenden Ort“ befunden habe.

Gaga wurde emotional und erzählte in einem Interview mit ‚ELLE‘ über ihre neueste Single ‚Abracadabra‘: „Ich versuche, nicht zu weinen, wenn ich mit Ihnen rede, denn immer, wenn ich über meine Musik spreche, will ich weinen. Ich bin definitiv ein sehr emotionaler Mensch. Musik berührt bei mir eine Saite, die tief in meinem Körper sitzt. Und ich denke, bei manchen Menschen macht meine Musik das auch.“ Auf die Frage, ob sie sich verletzlich fühle, weil sie auf ‚Mayhem‘ nicht so wie auf ihren früheren Alben eine Figur spielt, stimmte der Star zu: „Also ja, ich finde dieses Album definitiv sehr verletzlich. Ich versuche nicht, eine Figur zu spielen, so wie ich das bei ‚Chromatica‘, bei ‚Joanne‘, bei ‚ARTPOP‘ gemacht habe, da waren all diese Figuren. Bei ‚Mayhem‘ sind sie alle mit dabei, aber ich bin die Komponistin und es ist echt.“