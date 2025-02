Wieder Kollaboration mit Beyoncé? Lady Gaga kündigt Fortsetzung für „Telephone“ an

Lady Gaga veröffentlichte ihren Song "Telephone" mit Beyoncé im Jahr 2010. Kommt jetzt die Fortsetzung? (ncz/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 17:45 Uhr

Lady Gaga plant 15 Jahre nach Veröffentlichung eine Fortsetzung für ihren Hit "Telephone" mit Beyoncé, wie sie jetzt bekannt gab. Nähere Details gab die Sängerin noch nicht preis.

Inzwischen ist es fast 15 Jahre her, dass Lady Gaga (38) und Beyoncé (43) ihren gemeinsamen Song "Telephone" samt Musikvideo mit dem Hinweis "To be continued…" veröffentlicht haben. Jetzt hat Lady Gaga bestätigt: Eine Fortsetzung zu dem Hit ist in Arbeit.

Ist Beyoncé mit dabei?

Im Lügendetektortest mit "Vanity Fair" beantwortete die Popikone die Frage nach einem zweiten Teil für "Telephone" mit einem klaren "Ja". Wann es diesen geben würde, wisse sie aber nicht. Danach gefragt, ob Beyoncé auch wieder an Bord sei, antwortete Gaga mit einem "Vielleicht".

Fans hatten bereits vergangenes Jahr vermutet, dass Beyoncé die Fortsetzung angeteasert habe. In einem Trailer für ihr Album "Cowboy Carter" während des Super Bowl 2024 war die Sängerin zu sehen, wie sie in einem Taxi durch eine öde Landschaft fährt. Fans verknüpften das mit dem "Telephone"-Musikvideo, in dem Beyoncé Lady Gaga aus einem Gefängnis rettet, wo die wegen Mordes an ihrem Freund hinter Gittern war.

"Telephone"-Fortsetzung auf dem neuen Album?

Ob die Fortsetzung möglicherweise bereits auf Lady Gagas kommendem Album "Mayhem" zu hören sein könnte, ließ die Sängerin offen. Ihr achtes Studioalbum erscheint am 7. März. Bisher hat die Sängerin die Singles "Disease", "Abracadabra" sowie "Die with a Smile" mit Bruno Mars veröffentlicht. Weitere Tracks tragen die Titel "Perfect Celebrity", "Garden of Eden" oder "The Beast", zudem kündigte die Sängerin zwei Bonustracks namens "Kill For Love" und "Can't Stop the High" an. "Mayhem" ist Lady Gagas erstes Studioalbum seit "Chromatica" im April 2020. Mit dem Album kehrt Gaga zu ihren "Pop-Wurzeln" zurück.

Den originalen "Telephone"-Song hatte Lady Gaga ursprünglich für Britney Spears geschrieben, sich dann aber doch selbst geschnappt und gemeinsam mit Beyoncé aufgenommen. In zahlreichen Ländern kletterte der Song auf die obersten Plätze der Charts, auch in Deutschland hielt sich das Lied 22 Wochen lang in den Charts. Das 9 Minuten und 30 Sekunden lange Musikvideo hat auf YouTube inzwischen 485 Millionen Aufrufe.