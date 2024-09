Platte kommt am Freitag Lady Gaga kündigt Überraschungs-Album an

Lady Gaga veröffentlicht am Freitag ein neues Album. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 19:07 Uhr

Lady Gaga hat überraschend ein neues Album angekündigt - und das kommt bereits am Freitag. Die Platte mit dem Titel "Harlequin" ist ein Begleitalbum zum Film "Joker: Folie à Deux".

Lady Gaga (38) hat überraschend angekündigt, dass sie an diesem Freitag (27. September) ein neues Album veröffentlicht. Auf Instagram erklärte die Musikerin, dass es sich dabei um ein "Begleitalbum" zu ihrem neuen Film "Joker: Folie à Deux" (ab 3. Oktober im Kino) handelt, in dem sie die Rolle der Harley Quinn spielt.

Das Album trägt den Namen "Harlequin" und umfasst 13 Tracks, mit Titeln wie "Smile", "The Joker" oder "Folie à Deux". Die Songs "World on a String", "Oh , When the Saints" und "That's Life" deuten zudem auf einige Coverversionen hin. Auf dem Albumcover ist Lady Gaga mit einer Rettungsweste um den Hals und nassen rot gefärbten Haaren unter einem Duschkopf zu sehen.

Fans vermuteten neues Album bereits

In den vergangenen Tagen hatte Gaga mehrere kryptische Instagram-Posts mit Texten und Musik geteilt, hinter denen Fans Lyrics vermuteten. Zudem hatte die Sängerin diese Woche mit riesigen Werbetafeln in Los Angeles und New York ein neues Projekt mit dem Titel "LG 6.5" angeteasert – eine Anspielung auf ihr angekündigtes, kommendes Album "LG7", das im Februar 2025 erscheinen soll. Es ist ihr erstes Album seit "Chromatica" im April 2020.

"Harlequin" ist eins von zwei Alben zum neuen "Joker"-Film, die am Freitag veröffentlicht werden. Die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir veröffentlicht "Joker: Folie à Deux (Score From the Original Motion Picture Soundtrack". Der Film mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix (49) kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos.