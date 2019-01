Lady Gaga mit Millionen-Klunkern bei den Globes

Montag, 7. Januar 2019 13:29 Uhr

Lady Gaga trug Schmuck im Wert von angeblich 4,4 Millionen Euro. Für die glamouröse Preisverleihung der Golden Globes schmeißen sich die Promis jährlich in Schale und auf dem roten Teppich präsentiert sich alles, was Rang und Namen hat, in teuren Abendroben mit glitzernden Accessoires.

So auch die ‚A Star Is Born‘-Darstellerin, die sich besonders in Sachen Schmuck dieses Jahr nicht lumpen ließ und Klunker im Wert von mehreren Millionen Euro präsentierte. Zu ihrem blauen Kleid von Valentino trug Gaga Accessoires von Tiffany & Co., darunter zum Beispiel die Aurora-Kette, ein speziell für sie angefertigtes Schmuckstück aus Material, das nachhaltig beschafft wurde. Sein Glitzer kommt von nicht weniger als 300 Diamanten und einem birnenförmigen Stein in der Mitte.

Ihre erste große Award-Show

Ihre Stylisten Tom Eerebout und Sandra Amador waren der Meinung, dieses exquisite Stück sei genau das richtige, um eine hoffentlich von Preisen gekrönte Saison für die Sängerin einzuleiten. „Das ist so ein besonderer Moment, ihre erste große Award-Show der Saison. Wir wollten, dass der Schmuck und das Kleid zusammenpassen“, verrät Eerebout im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘.

Amador fügt hinzu: „Was könnte passender sein als dieses exquisite, speziell angefertigte Stück, das nach der Göttin der Morgenröte benannt wurde, und eine Menge Sterne, um Lady Gagas wundervolle Arbeit in ‚A Star Is Born‘ zu kennzeichnen.“ Neben der Kette trug die Sängerin Ohrringe aus Platin und Diamant nebst drei Armbändern. Vielleicht brachte der besondere Schmuck der Künstlerin auch tatsächlich Glück, denn sie gewann den Preis in der Kategorie ‚Bester Filmsong‘.